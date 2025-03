Feve: 300 millones en Asturias y al tren de Matallana no lo rescata nadie

El problema del retorno de los trenes a la estación de Matallana alcanza una nueva dimensión, tras meter en debate el Gobierno el coste de la operación como inconveniente para llevar a cabo el proyecto. «Tres autobuses eléctricos cuestan un millón de euros; los trenes, veinte millones», le aclaró el diputado socialista Javier Alfonso Cendón al portavoz de la plataforma de usuarios, César prieto, para poner en orden las preferencias del ejecutivo con el nudo del apeadero que tras catorce años ya es crónico.

La normativa tranviaria cambia ahora de estación, a la vez que a la opinión pública se le abren los ojos con los verdaderos motivos que frenan el tren de ancho métrico en La Asunción. Y, entonce, sale a flote el agravio.

El Gobierno que presume de los 300 millones para dotar a la red de Asturias de nuevos trenes no ve preferente la inversión de veinte en León. La comparativa abunda en aquel momento previo a las composiciones que no cabían por los túneles y el encargo de treinta unidades en las que figuraban algunas con destino a la provincia leonesa; ya no.

Con la recomposición del proyecto, León se cayó de la nueva licitación, documentada de sobra en los archivos periodísticos: la contrata con el fabricante CAF, los presidentes autonómicos del Principado y Cantabria, de visita a las unidades en fabricación de la factoría de Beasaín; el calendario sin hojas para completar el proceso en 2026, según había prometido el Gobierno. Los 300 millones de euros, con los que saca pecho el ejecutivo, y que ponen en evidencia la equidad con el territorio leonés.

La solución del bus eléctrico y el

transbordo en La Asunción macera desde hace

cinco años, y precedió al caso del «Fevemocho»

La segunda manifestación de usuarios en el último medio año para tratar de presionar al Gobierno con el regreso de los trenes a la estación de Matallana, prevista para el 6 de abril, se da de bruces con una relato que hasta ahora no había sido analizado: la alternativa que prefiere el Gobierno, según le trasladó el diputado del PSOE al portavoz de la plataforma de usuarios, es 19 millones de euros más barata que la que prefiere el viajero, las fuerzas políticas leonesas de distinto signo, los colectivos sociales que se han postulado a favor del regreso del tren por la traza de San Mamés; y que coincide con el argumento del sentido contra natura de meter un vehículo a rodar sobre las vías que se aquilataron con cerca de veinte millones de euros.

Así, se transformó una vía en trinchera en un pasillo tranviario, que ahora requiere de una dotación de unidades adecuadas a este doble asiento. En el precio que cuantifica la operación, se demuestra que aquella disculpa que durante un tiempo se puso en circulación para mostrar a los leoneses lo complicado que resultada el proceso de vuelta del tren a la estación de Matallana; antes del fevemocho, la estaba en marcha la operación bus eléctrico.