«Una autonomía propia no va a resolver los problemas de León»

Clima político

Relación con Pedro Sánchez. «No es fácil hacer oposición a un presidente que se salta todas las líneas rojas, que dice que va a gobernar cuatro años sin presupuesto y que está rodeado de corrupción en su entorno y su familia».

Presupuestos

Sin partida actual para León. «Que no haya presupuesto supone más de lo mismo para León, porque cuando lo hubo tampoco León contó con una partida. De todas las promesas en campaña del PSOE, no ha llegado nada a la provincia. Para el Gobierno es un fracaso no poder sacar adelante un presupuesto porque no cuenta con apoyos. El PP ya dijo que la legislatura nacía muerta y que el único quorum que iba a lograr Sánchez era su investidura. Nunca se había vivido un infierno de impuestos como ahora».

Política en Madrid

La efímera unión de diputados por León. «Tras la reunión en 2023 con el diputado socialista Javier Alfonso Cendón para reivindicar juntos proyectos para León, no nos hemos vuelto a reunir y reconozco que la responsabilidad es mía. Es muy difícil hablar de León con un equipo que trataba entonces la amnistía, la quita a Cataluña y los intereses de Pedro Sánchez. No tengo ningún problema con Cendón. La unión haría bien a León, pero es que el PSOE no está a los intereses de León o de otros ciudadanos, sólo a los suyos. Y además sin presupuestos no podemos ir juntos a los ministerios a presionar partidas para la provincia».

Reivindicaciones

Moción por el futuro de León. «La base de esa moción será el Plan Estratégico que ya se habló en la Mesa por León y casi todos los proyectos correspondían al Gobierno central y a aquel pacto que vino a firmar Ábalos en la Diputación. La moción se presentará, pero dudo que se haga ahora lo que no han realizado en siete años».

Futuro

Adelanto electoral. «La obligación del PP es pensar en todos los escenarios que se pueden producir. Estamos en una legislatura muy inestable donde Sánchez juega con cinco platillos y se le puede caer cualquiera. Lo vimos en Defensa, con parte de su equipo que quiere salir de la Otan y otros elevar el gasto un 3%. Con Puigdemont, valorando amnistiar un delito de prevaricación... Lo normal sería convocar elecciones cuando hay casos de corrupción en la familia. Lo ha hecho Portugal. Y también cuando se carece de mayoría para gobernar, como en Alemania. Es lo que hacen los países democráticos, pero este Gobierno que no tiene ninguna línea roja, no. Decía o presupuestos o elecciones, y mira. Ahora ataca a los jueces. El cambio de rumbo es necesario y beneficiaría a León».

Pacto de Estado

Situación en Europa. «Lo que se vive requiere un Pacto de Estado, pero con un Gobierno dividido es difícil. Sánchez dice que elevar el gasto en Defensa no afecta al gasto social, pero un punto del PIB son 16.000 millones y necesita 35.000 millones. ¿De dónde los va a sacar, de más impuestos?. Feijóo le pidió reunirse con los jefes de las Fuerzas Armadas y Sánchez se rió porque hace mucho tiempo que el presidente y el PSOE ya no es un partido de Estado. La UE ya le ha dicho que no dará más créditos, que ese gasto se hará vía endeudamiento del país. Y con un presidente que en un mitin nos llama colaboradores de los nazis y su ministra, golpistas, es complejo llegar a acuerdos de Estado».

Acuerdos con Vox

Polaridad y ‘sacar’ a Sánchez. «El PP tiene un objetivo claro que es sacar a Pedro Sánchez del Gobierno. Habrá que bsucar acercamientos con todo el que ayude en ese camino. Hay un montón de españoles que creen que se puede hacer política sin llevar todo al limite. Soy partidaria de la alternativa y si Vox la favorece, acercarnos. Es difícil acabar con la polaridad actual porque el propio presidente la fomenta. Es una persona que miente mucho. Pocos políticos resisten tan mal la hemeroteca. Dice que España crece, y lo hace, pero endeudándonos y lo tendrán que pagar las siguientes generaciones...».

Candidatos y congresos

Fernández, Vélez y ella. «Lo que interesa ahora es que la gente trabaje y no futuribles sobre si David Fernández será candidato del PP en el Ayuntamiento, Vélez en la Diputación o yo en la provincia. No sé ni lo que voy a hacer la próxima semana, así que trabajo, que es lo que toca. El último congreso nacional del PP fue en 2022 y hasta 2026 hay tiempo. Después habrá autonómico y provincial».

Leonesismo

Autonomía. «En ningún programa político del PP se llevaba la autonomía para León. Los que nos votaron sabían que no llevamos esa propuesta y hemos sido los más votados. Otra cosa son los sentimientos y ahí uno puede ser leonés, leonés y español... Creo que una autonomía propia no va a resolver los problemas que tiene esta provincia, porque la mayoría dependen del Gobierno central».

