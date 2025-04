? León lidera la inversión en suelo industrial, con 79,7 millones. Sus pilares son las obras en Villadangos del Páramo, con un empuje económico de 47,5 millones para desarrollar 1.841.029,8 metros cuadrados de suelo industrial; el Parque Tecnológico de León, donde se destinan 16,8 millones de euros para generar 521.422 metros cuadrados; y en el Bayo Cubillos del Sil con 30.000.000 euros.

Estas actuaciones no solo incrementan la oferta, sino que también se orientan hacia polígonos de alta calidad con servicios tecnológicos y sostenibles, adaptados a las demandas logísticas y energéticas de las grandes empresas. Además, la Junta anunció una nueva convocatoria de ayudas en 2025 destinada a facilitar a los ayuntamientos la creación de polígonos industriales sin coste directo para ellos, financiados íntegramente mediante ayudas del Ejecutivo autonómico y la venta de parcelas. Esta medida busca fomentar la implicación de los municipios en el desarrollo industrial, simplificando procesos como la adquisición y recalificación del suelo. La convocatoria para entidades locales estuvo dotada con 10 millones en su primera edición, pero ahora se quiere hacer «más amplia», con el objetivo de que puedan ejecutarse polígonos a coste cero gracias a la ayuda de la Junta y la venta de las parcelas. «La idea es que con la ayuda de la Junta y la venta de parcelas, se financie íntegramente la inversión que hace el municipio», aseguró el Gobierno autonómico.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, explicó que en la primera convocatoria las partidas iban para ampliación y nuevos polígonos y «todos aquellos que quisieron hacerlo lo han hecho ya y ha cumplido su función», por lo que en la nueva puede que incluyan «incluso la adquisición del suelo, porque a veces el suelo no es de los ayuntamientos y para que lo pueda adquirir y facilitárselo es una cosa que estamos contemplando».

El consejero incidió en que no es tanto el importe, porque se trata de ayudas plurianuales y se podría ampliar su crédito, como que a los ayuntamientos «le den deseos de hacer el esfuerzo de desarrollar toda esta actividad, que lleva su complicación, porque en algún caso hay que expropiar suelo y una recalificación urbanística, y eso supone para un ayuntamiento un esfuerzo que no es sencillo». «A nosotros nos importa mucho más que haya ayuntamientos que se impliquen en esto», dijo, para insistir en que «la idea es que el coste sea prácticamente insignificante para el ayuntamiento, pero también lo va a ser para el conjunto de la Comunidad porque se ahí se instala empresas y empleo lógicamente». En cuanto a estas infraestructuras, constató que serán para polígonos de menor dimensión, de ámbito local, pero «cada uno tiene que buscar su propia ubicación en el mercado de decir lo que puede necesitar». Somacyl trabaja en otros diez polígonos de la comunidad, lo que supone «la mayor oferta de suelo empresarial que hayamos hecho nunca» en Castilla y León, y destacó que los nuevos viveros están en «diferente grado de maduración», algunos en obras, otros se han desarrollo dentro de un plan regional de ámbito territorial y otros están impulsando las primeras fases. Enfatizó que es «muy importante» porque van a poder «ofrecer en el mercado suelo de muy alta calidad a precio muy competitivo y esto lógicamente es una ventaja» para CyL frente a otras autonomías, incluso limítrofes, que no pueden, porque la comunidad se está configurando como una «potencia» que atrae a grandes empresas de distribución.