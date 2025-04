El PSOE pide a Moreno y Sánchez frenar la renuncia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Parlamentario Socialista no renovará a sus dos puestos en la Mesa de las Cortes si no cuenta con un «compromiso público y cierto» del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de aceptar la propuesta del PSOE para mantener esos dos representantes. «No forzaremos si no tenemos claro que tenemos dos miembros en la Mesa. Y con Mañueco por mi experiencia, hay que tener cautela», aseguró el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, quien intervino ante los medios en un receso de la Comisión Ejecutiva, en lugar del secretario general, Carlos Martínez.

De la Rosa advirtió de que «no negociará ninguna prebenda» con el presidente de la Junta en la reunión de mañana viernes, en el marco de la ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para abordar asuntos de Comunidad, y avanzó que los socialistas acuden al encuentro en la búsqueda de un «compromiso cierto y pronunciamiento claro» del jefe del Ejecutivo sobre la composición de la Mesa. «Queremos que nos demuestre que entiende que la misma proporcionalidad que tenemos ahora en el seno de las Cortes, en función del mandato de las urnas, debe estar en la mesa».

Igualmente, confirmó la continuidad del actual portavoz del Grupo Parlamentario, Luis Tudanca, «hasta que él quiera». «Continuaría hoy, independientemente de la celebración de esta Ejecutiva», defendió.

Mantendrán la vicepresidencia segunda y la secretaría primera, y a futuro uno de los dos cargos lo ocuparía la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio. Además, señaló que «no se ha valorado» la continuidad o no del procurador por Segovia José Luis Vázquez, otro de los implicados en el caso del «micro abierto».

De la Rosa aclaró que esta Comisión Ejecutiva estaba prevista para su celebración con anterioridad a la celebración del Debate del Estado de la Comunidad, con el fin de abordar la aprobación de presupuestos, la constitución de la propia Ejecutiva y del Grupo Parlamentario, «pero sobre todo» la posición política que el PSOE «pudiera mantener tras el Debate».

A ese encuentro, dijo, Martínez acudirá con los «argumentos» que «preocupan a los ciudadanos», entre los que mencionó la «necesidad de que Castilla y León tenga una política de vivienda transversal en todos los municipios, comarcas y provincias, los problemas sanitarios, la educación, la vertebración del territorio, las infraestructuras que llevan retraso» y otras cuestiones que se tramitan en las Cortes.

Reconoció que la Ejecutiva también ha abordado «otras cuestiones» sobrevenidas por las «circunstancias de esta semana», en relación al caso del «micro abierto» en las Cortes el día del Debate de Política General; y que han servido para plantear cambios que desde la dirección «se quería «trasladar al señor Mañueco», pero que por el accidente minero en Cerredo se ha aplazado al encuentro del viernes.