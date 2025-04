El PP de León exige al Gobierno el fin del “agravio” con la provincia y la recuperación del ferrocarril de Vía Estrecha

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El vicesecretario de Organización Interna y portavoz del PP en el Ayuntamiento de León, David Fernández, ha reclamado hoy al Gobierno central que “ponga fin al agravio” que sufre la provincia de León en materia de infraestructuras ferroviarias. El mensaje se lanzó durante una manifestación en defensa del ferrocarril de Vía Estrecha (Feve), en la que miembros del Partido Popular acompañaron a los vecinos en un recorrido por las calles de la ciudad.

El principal foco de la protesta es la demanda de que la estación de Matallana recupere su “centralidad” en el servicio de Feve y la culminación de la normativa que, según Fernández, constituye el “principal escollo” para que los trenes vuelvan al corazón de León. “Los leoneses no pedimos nada que no se esté ejecutando en otros territorios”, afirmó el portavoz, quien señaló que la diferencia radica en que León no pertenece a comunidades gobernadas por el PSOE o con partidos independentistas que apoyen al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En la movilización participaron también el portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Ricardo Gavilanes, los diputados provinciales Esteban González y David González, así como alcaldes y portavoces populares de municipios de la Montaña Oriental, como Valdepiélago, Prioro o Prado de la Guzpeña, además de concejales municipales. Todos ellos respaldaron lo que calificaron como una “justa reivindicación” de los vecinos.

Fernández destacó que los parlamentarios nacionales del PP han presentado recientemente una Proposición No de Ley exigiendo la recuperación del servicio ferroviario al centro de la ciudad. Asimismo, instaron al Gobierno a destinar los ingresos de la venta de los terrenos colindantes a la estación de Feve, que gestionará Adif, a la adquisición de nuevos trenes. “Los leoneses tenemos los mismos derechos que otros territorios a disfrutar de un servicio ferroviario de calidad, moderno y digno”, subrayó.

El portavoz popular también resaltó la importancia del ferrocarril de Vía Estrecha como “vertebrador” del medio rural leonés, especialmente en la Ribera del Torío y la Montaña Oriental, áreas que dependen de esta infraestructura para su desarrollo y conexión. Con esta protesta, el PP busca visibilizar lo que considera un trato desigual hacia León y presionar al Gobierno para que actúe con celeridad en la mejora de este servicio esencial.