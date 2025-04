La oposición planta a la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los concejales de los grupos políticos del PP, PSOE, Vox e IU-Podemos del Ayuntamiento de San Andrés emitieron este jueves un comunicado conjunto en el que justificaron su decidión de «abandonar la comisión informativa de Medio Ambiente, después de que la alcaldesa, Ana María Fernández Caurel, sin motivación ninguna, se negara a que el técnico de Urbanismo que redactó el Plan Especial del Camino de Santiago asistiera a la reunión».

Los grupos de la oposición recordaron que la pasada semana solicitaron a la regidora leonesista «una reunión extraordinaria de la junta de portavoces, dada la trascendencia y la urgencia del asunto para el tercer municipio de la provincia, con la presencia del técnico correspondiente para que diera todas las explicaciones sobre la tramitación de uno de los expedientes más importantes que se realizará en esta mandato, el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico del Camino de Santiago en el municipio de San Andrés del Rabanedo».

Frente a estas críticas, la alcaldesa criticó que «la oposición en bloque, a excepción de Ciudadanos y la concejal no adscrita», se levantaran de la reunión. Fernández Caurel recordó que «el Plan Especial del Camino de Santiago es un asunto de junta de gobierno, no de Pleno y, por tanto, no existe obligación de tratarlo en una Comisión, aunque nunca ha existido negativa» por su parte a responder a «cuestiones relativas con la tramitación de este documento». La regidora afeó además que los ediles dejaran la comisión pero no se negaran a cobrar los 150 euros que perciben cada uno de los representantes de estos grupos por la asistencia misma.