Óscar López insiste en que el Incibe mantendrá sus competencias en el nuevo centro de ciberseguridad

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado esta mañana en León que la provincia ha recibido desde 2021, con el impulso de los fondos europeos, 105 millones de euros para “acompañar a instituciones, empresas y ciudadanos en la transformación digital”, dentro del paquete de 696 millones que ha recibido el conjunto de la Comunidad. López visitó en el Parque Tecnológico de León las instalaciones del Centro de Excelencia de HP, cuyo director general Miguel Ángel Turrado, destacó que la multinacional tiene ya 240 empleos directos en León y que desarrolla soluciones punteras a nivel internacional, también de la mano de su departamento de Inteligencia Artificial.

El ministro calificó de "polémica absurda" el debate político en León y Málaga sobre la sede del Centro Nacional de Ciberseguridad, que según adelantó ya Diario de León en enero, cuando se anunció la creación de este departamento, tendrá únicamente tareas de coordinación. Y defendió que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), con sede en León, no se verá perjudicado por el nuevo centro de coordinación: "No es un centro físico, no es un edificio con 200 funcionarios, es un una coordinación entre los centros que ya se dedican a la ciberseguridad en nuestro país, entre ellos el Incibe".

El Incibe es uno de los tres equipos de respuesta a incidentes del país, junto con los de Defensa El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), que tiene su sede en León, será uno de los tres equipos que conformarán el Centro Nacional de Ciberseguridad, cuya creación aprobó en enero el Consejo de Ministros, dentro del Anteproyecto de ley de Coordinación y Ordenanza de la Ciberseguridad. Ya entonces se especificó que el centro nacional está previsto inicialmente como un organismo de coordinación, cuyo desarrollo y competencias se desarrollarán en los próximos meses, a través también de las aportaciones y alegaciones de los diferentes organismos, entre las que se contará con las del instituto ubicado en La Lastra.

La decisión del Gobierno supone la creación de un departamento central de ciberseguridad que se articula como única autoridad nacional competente en materia de gobernanza en esta materia, y que se encargará de la «dirección, impulso y coordinación» de todas las actividades necesarias para garantizar la ciberseguridad en el país; y a la vez coordinar las actuaciones dentro de este ámbito a nivel europeo.

La estructura del Centro Nacional de Ciberseguridad se conforma en principio con los tres equipos de respuesta a incidentes de este tipo que gestionan la materia actualmente: el Incibe-Cert, que se encarga de la gestión de los problemas y la seguridad del sector privado (empresas y ciudadanos, también infraestructuras esenciales y críticas); el Centro Criptológico Nacional (CCN-Cert), que gestiona las entidades esenciales o importantes en el sector público y el Mando Conjunto del Ciberespacio, que coopera con los dos anteriores en las situaciones para las que se requiera. Y tiene una función esencial en los incidentes de ciberseguridad que tienen que ver con el Ministerio de Defensa o las entidades con incidencia en la defensa nacional. Abarca también la operatividad de las Fuerzas Armadas, y se encarga en última instancia de todos los incidentes que afecten a las infraestructuras críticas.

El nuevo régimen de gobernanza aprobado por el Gobierno «pone en pie una serie de autoridades de control» de la ciberseguridad, que dependen tanto del Ministerio del Interior (con la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad) como del Ministerio de Defensa (a través del Centro Criptológico Nacional) y del Ministerio de Transformación Digital (Incibe).





López incidió en que “la transformación digital representa una inmensa oportunidad para León”, porque “no solo cuenta con presencia de multinacionales tecnológicas como HP, también es la sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), en un momento en que la ciberseguridad va a experimentar un notable desarrollo en los próximos años.

El ministro ha destacado que sólo en el programa del Kit Digital, se han invertido 25 millones de euros en la provincia, que han servido para que 6.300 empresas, pymes y autónomos hayan podido digitalizar sus negocios. En la Comunidad, los beneficiarios de este programa ascienden a 37.000, con una inversión total

de 152 millones de euros.

En cuanto a las inversiones para conectividad, Castilla y León ha recibido 106,7 millones de euros para llegar con fibra y cable a más de 900.000 hogares y empresas. Asimismo, la Comunidad ha percibido 91,7 millones de euros para el despliegue de la infraestructura 5G en municipios de menos de diez mil habitantes, beneficiando a más de 200.000 personas. “En la ciudad de León, hemos conseguido una cobertura del 100% en 5G”, ha añadido Óscar López.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública también ha destinado 41,5 millones de euros para la modernización de la Función Pública y de las administraciones de la comunidad autónoma y de sus entidades locales. En concreto, la provincia ha recibido 2,5 millones y el Ayuntamiento de la localidad, 465.000 euros destinados a servicios de ciberseguridad, puestos inteligentes y dispositivos móviles.