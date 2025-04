«Si veo alguna irregularidad, no duden que reclamaré»

Desde el punto de vista de cómo se van a constituir las cosas, el médico José Pedro Fernández Vázquez entiende que «no de una manera muy democrática, porque podríamos tener más tiempo entre colegiados para elegir un presidente. Y me parece que se están convocando unas elecciones en las que se trata de poner una única candidatura y que este candidato (por él) no pueda acceder a las mismas, aunque pondré todos los medios para conseguir que sí». También expresó su impresión de que alguna de las 24 vocalías que debe cubrir para la candidatura son muy específicas y en León sólo podrían ocuparla muy pocas personas. «Vamos a analizar esas cosas y si veo una irregularidad que no duden que haré las reclamaciones oportunas. Soy guerrero no soldado».