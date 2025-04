El tranvía de León vuelve a la vida en un plan de movilidad

Uno de los proyectos que nació muerto en León vive aún entre las perspectivas que diseñan la movilidad de la España del futuro; una fundación radicada en Cataluña alienta el incremento de tranvías en una veintena de ciudades españolas, como oportunidad de desarrollo y mejora de sistema de transporte ciudadano. Ahí vive el tranvía de León que descarriló hace quince años y arrastró en la caída la conexión ferroviaria del tren de vía estrecha, que desde entonces no ha vuelto a la estación de Matallana. Al margen de este detalle colateral, el tranvía coloca a León entre las quince ciudades que podrían dar asiento a este sistema de transporte, según un estudio reciente de la fundación que promueve y defiende su implantación como herramienta sostenible. Según ese cálculo, con la expansión y despliegue de las redes tranviarias, España se iba a colocar a la par de Alemania en el ránking europeo con este sistema de transporte urbano. Con las nuevas propuestas, entre las que figura León, se podrían alcanzar el número de 40 ciudades españolas con este referente; de los 335 kilómetros desplegados en la actualidad, se pasaría a superar los 810; y de los 190 millones de viajes anuales registrados, a casi 350. En la promoción de esta idea, la fundación que alienta esta expansión aporta detalles sobre los criterios para predicar esta doctrina de ciudades con tranvía. Unir puntos de la urbe mediante trayectos, nada de planificar sin ton ni son, de tal forma que el punto de inicio y destino enlace estaciones de ferrocarril con hospitales, las universidades y los enclaves de actividad económica que no tengan relación con polígonos industriales. En medio de ese repertorio de mapas urbanos en los que se calca la ruta del tranvía, figura el callejero leonés con aquella incipiente pintura que simulaba la continuidad de los ramales en forma horqueta. En el estudio de la fundación, el caso de León toma más cuerpo, porque el ejemplo de la capital leonesa se incluye en referencia a las ciudades que tuvieron el mapa sobre la mesa y no llegaron a dar fruto. O la reticencia y la oposición política , donde León proyecta más su sombra, con la llegada pendiente de la Feve al centro de la urbe ahora enmarañado entre el regreso fallido y los trenes que no pueden circular en el tendido ferroviario. La polémica que siempre acompaña al tranvía no parece exclusiva de León, a tenor de los matices del estudio. Que no devuelve la fiebre tranviaria, pero eleva la temperatura del debate.