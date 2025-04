La nueva ordenanza de terrazas llega con controles policiales a discreción

El alcalde de León, José Antonio Diez, se encargó el viernes de aportar datos sobre la nueva era de las terrazas de hostelería en la capital leonesa, que abre una ordenanza reguladora para 500 negocios que han tramitado la solicitud; cincuenta de ellos, nuevos en la experiencia. Sólo unas horas después de este relato de cifras y detalles sobre uno de los vectores más relevantes en el que se asienta el sector de la hostelería en la ciudad, agentes de la policía local pasaban el proceso de la teoría a la práctica, mientras abordaban con inspecciones la situación de diferentes locales en diversos puntos de la ciudad. Control de terrazas y control de aforos, en una de las jornadas en la que la demanda casi siempre se pone a la altura de la oferta. Las revisiones se llevaron a cabo por diversas zonas de ocio de la ciudad, incluida la del centro, que se agrupa en torno al Húmedo.

La fase de inspección que inaugura el proceso de vigor de la nueva ordenanza coincide con algunas dudas del sector hostelero, expuestas también por los responsables de la asociación que agrupa a estos empresarios. «Está muy bien quitar las terrazas a las que se renuncia o que no cuentas con posibilidades de ajustarse a la ordenanza y mantenerse , pero los que lo hacen bien al final son los que más van a tener que esperar», expuso la gerente de la asociación de hostelería, paula Álvarez en referencia a este cambio de paso normativo al que se ha enfrentado la hostelería de la capital leonesa con el ajuste de la normativa. Desde la asociación se matiza que los empresarios del sector viven con incertidumbre este tiempo de acomodo, porque se han presentado las solicitudes y no han recibido respuesta por parte del Ayuntamiento. Ese era el caso más temido por algunos de los locales que en la jornada del viernes recibieron la visita de los policías locales. «El silencio administrativo es negativo; la gente nos pregunta si pueden poner sus terrazas o deben de retirarlas hasta que se les notifique la nueva autorización. Las dudas existes, aunque nos dieron la palabra de una vez que se ha abierto el expediente por nueva solicitud el procedimiento está en curso por lo que no pondrían denuncias», aclaró el mismo viernes la gerente de la asociación de la hostelería. En esa revisión de las condiciones, se han registrado 80 renuncias voluntarias y la clausura de alrededor de un centenar por diversos incumplimientos. Del total de peticiones, 100 están ubicadas sobre la calzada y 67 de ellas corresponden a la zona de aparcamiento regulado. De la teoría a la práctica, la visita de los agentes de la policía local a la red de locales de la hostelería leonesa se basa, precisamente, en ese procedimiento: los papeles y el aforo, según informaron locales afectados.