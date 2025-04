Carlos Martínez sitúa en León al gobierno de Mañueco como el "enemigo público número uno a abatir”

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

“Es absolutamente clave que entendamos que hoy por hoy la Junta de Castilla y León es el enemigo público número uno a abatir”. Así lo manifestó hoy el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, quien añadió que el Gobierno autonómico “es el enemigo que está haciendo que no se corrijan las desigualdades endémicas que existente en cada una de las nueve provincias de la Comunidad”.

Así lo señaló hoy en León, donde asistió a la clausura del 15 Congreso Provincial del PSOE, tras el que Javier Alfonso Cendón estrena su tercer mandato. El líder autonómico señaló que este domingo se cierra un proceso orgánico “absolutamente necesario, de rearme territorial, de rearme ideológico, de estructurar un proyecto político que desde la unidad y el consenso sea capaz de encontrar la singularidad y las soluciones a la singularidad de cada uno de los territorios”.

León, dijo, es "absolutamente clave” para su partido y contribuirá a que se produzca el “giro de 180 grados” que ve imprescindible en las políticas de Castilla y León, donde el PP, a su juicio, no da cobertura en igualdad de condiciones a servicios básicos a sus habitantes en sanidad o educación. “Vuelvo a recordar una vez más la descobertura, la desprotección sanitaria que tenemos en el Bierzo, por la ausencia prácticamente eterna de inversiones que mejoren esas infraestructuras de radioterapia, de servicios de oncología y que sigue arrastrándose años tras años, lustros, tras lustros”, manifestó.

Para Martínez, es necesario “frenar ya la dinámica absolutamente arbitraria de inversiones en caprichos que la Junta, que el señor Mañueco están haciendo día tras día. Tenemos que arrancarlo de ese sofá en el que se siente tan cómodo y que se ponga a trabajar y elaborar unos presupuestos para una comunidad autónoma que tenga un reflejo presupuestario de las necesidades que tenemos en cada una de las provincias”.

“Necesitamos una comunidad autónoma que se ponga a dialogar de una forma serena y seria con los territorios, con los ayuntamientos, con las diputaciones provinciales para poder entre todos generar esa hoja de ruta, los planes estratégicos que desde el punto de vista provincial atiendan las necesidades de cada una de las nueve provincias” reclamó.

Martínez señaló que los socialistas siempre han tenido al PSOE de León como un espejo en el que mirarse, “precisamente porque han sido la punta de lanza de la defensa de muchos derechos territoriales, sociales, sobre el que luego hemos ido cabalgando y avanzando el resto de provincias de la Comunidad”. También lo son, dijo, porque tienen el respaldo de los ciudadanos para gobernar la Diputación, el Consejo Comarcal del Bierzo, la capital y numerosos ayuntamientos.

El PSOE, recalcó, tiene vocación de Gobierno y no entiende que el PP ignore su propuesta de que gobierne el partido más votado en la Comunidad. “Cuando a alguien que va de vencedor, que va de claro ganador, la oposición le está poniendo encima de la mesa un preacuerdo para que sea la lista más votada la que asuma las riendas del gobierno y el supuesto vencedor en las quinielas, en los pronósticos, en las encuestas, no lo acepta, es que no lo verá tan claro”, señaló al respecto.

Diez

Preguntado sobre las ‘heridas’ abiertas en el PSOE leonés tanto en el proceso de primarias como en la falta de sintonía entre José Antonio Diez, alcalde y líder local, y la dirección provincial, Carlos Martínez comentó que no le gustan los congresos ‘a la búlgara’ y dijo que un partido vivo es un partido “que debate, que dialoga, que discrepa y que luego alcanza grandes consensos importantes con opiniones mayoritarias”.

Respecto a si se plantea una posible salida de Diez del partido aseguró que ni se lo plantea y añadió que es un valor para el partido, “una de las piezas claves para sumar en la victoria que tiene que tener el Partido Socialista en la Junta”. “No me gustan esos partidos en el que por miedo, seguramente, por represalias, porque el que se mueve no sale en la foto, al final no existe ningún ejercicio de crítica ni de debate orgánico”, aseguró.