Ramón y Cajal, ¿peatonal?

La entrada en juego de la urbanización de Feve le permitirá al Ayuntamiento de León descargar de tráfico a la calle Ramón y Cajal, en vista de una futura peatonalización del entorno de la muralla. El corte no aparece en el plan de circulación actual, pero sí en la estrategia pintada sobre el plano por el equipo de gobierno. En 2021, el consistorio pidió una subvención a la UE de 770.020 euros para un proyecto total de 1.283.367 euros que proponía ampliar el espacio peatonal. Se le denegó, pero no se han olvidado estos planos, que no afinaban si la restricción se limitaría al tramo de la fortificación, con libre paso desde La Torre hasta Santo Domingo, o cortaba todo el vial desde el cruce de Renueva.