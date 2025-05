La acusada de matar a la anciana en Leon sostiene que hay pruebas de que no estaba allí en aquel momento

La acusada de acabar con la vida de una anciana en la residencia municipal de León sostiene en la Audiencia que tiene pruebas de que a la hora en la que se produjeron los hechos, no se encontraba en el centro de trabajo. El Ministerio Fiscal solicita la pena de prisión permanente revisable para ella, en el juicio que se ha iniciado esta mañana en la Audiencia Provincial de León. La procesada no declaará hoy puesto que ha solicitado, a instancias de su abogada, ser la última en declarar, cuando lo hayan hecho los testigos. Será previsiblemente el jueves.

De acuerdo a la versión del fiscal (que ha recordado que la procesada está en prisión por otro hecho similar, diferente al que se juzga desde hoy) el incidente ocurrió el 17 de agosto de 2022. La sospechosa agredió a la víctima, de 98 años de edad, que estaba acostada en su cama y era dependiente. Le propinó golpes en la cabeza y le causó erosiones en la cabeza. La víctima gritó: "No me pegues, no me pegues!"

A la vista de lo ocurrido, acudieron a la residencia una ambulancia y efectivos policiales, que comprobaron que las lesiones de la víctima no eran de especial gravedad.

Tras el incidente, a las 21.00 horas, los responsables del centro ordenaron a la acusada que se fuera a su casa. Cuando se iba a ir, siempre según la versión del fiscal, cogió un inyectable de insulina que tenía el nombre de otra paciente y se lo aplicó en el muslo izquierdo para causarle la muerte, mientras estaba acostada y sin posibilidad de defenderse.

La víctima entró en el Hospital en estado de coma. No era diabética y nunca necesitó insulina. Murió el 4 de septiembre de 2022.

Los hechos constituyen según el Ministerio Fiscal un delito de asesinato por tratarse de una persona vulnerable y otro de lesiones por las sufridas en la agresión.

Para la defensa, los hechos no ocurrieron de esa forma. Niega que la sospechosa hubiera agredido a la víctima y lo atribuye a una invención de la fallecida por su estado mental. Reconoce haber sido interrogada por la Policía "como otras dos auxiliares" a resultas de lo ocurrido y que se le conminó a abandonar su centro de trabajo.

Sostiene que hay evidencias técnicas de que a la hora en la que la víctima recibió la inyección de insulina, ella ya no estaba en el centro de trabajo, según demuestra el informe de posicionamiento de su teléfono móvil.

Su tesis es que la insulina se le inyectó a la paciente a las 8.00 de la mañana del día siguiente, cuando la procesada ya no estaba en el centro de trabajo. "Alquien con interés por incriminar a la sospechosa está tras la autoría de los hechos". "Todo ha sido una patraña", reseñó la letrada defensora. Le llamó la atención a la abogada "que una muerte por intoxicación de insulina se produzca quince días después".