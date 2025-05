La decimoquinta cosecha crece sobre Torneros

La decimoquinta cosecha de Torneros crece con el vicio propio de una primavera lluviosa, que ha puesto al cereal al borde de la eclosión. En este mayo de Torneros, quince años después del proyecto, quince años más tarde de la adquisición de terrenos, quince años desde que se marcaron las expectativas, no hay rastro de la plataforma logística sobre un terreno rústico, entregado al cometido secular de los cultivos y aprovechamiento de herbáceos. La novedad de Torneros este mayo es el granado de las espigas. Contra todo pronóstico, y contra la última amenaza del Gobierno, cuando en 2022 puso la mano sobre el boletín oficial para asegurar que no acabaría 2023 sin obras de urbanización en la plataforma; y 25 millones de presupuesto para lanzar la estructura en este terreno que adquirió para un fin que no se corresponde con la cara que ofrece. No se ve otro contenido entre el puzzle imaginario de 173 parcelas a gusto de la demanda y el tejido industrial leonés, en este enclave que el Gobierno prometió un futuro vinculado a la gestión de mercancías. La última vez que Torneros aportó contenido oficial se repartieron retazos de barniz sobre un proyecto en el que llegó a creer de forma transversal toda la representatividad de la sociedad civil leonesa. La próxima cosecha viene a desengañar a los que hace dos años aún confiaban en el que nuevo gatillazo en la promesa se debía a un error de cálculo en la promesa.