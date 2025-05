La ULE participa en el libro 'Plant Galls' con su trabajo sobre agallas por pulgones

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Investigadores de la Universidad de León (ULe) ha participado en la elaboración del libro 'Plant Galls', publicado por la editorial Springer y editado por Denis Coelho de Oliveira y Rosy Mary dos Santos Isaias. Se trata del primer volumen que se centra en la estructura, las funciones y el metabolismo de las agallas.

En este sentido, recopila información sobre su desarrollo en diferentes regiones del mundo y explicando los mecanismos que permiten su éxito en distintos entornos naturales.

El libro ofrece un análisis detallado de los patrones y peculiaridades de las agallas, con capítulos dedicados a su desarrollo, química y fisiología. Entre sus contribuciones destaca el capítulo 'Structural and Physiological Aspects of Aphid-Induced Galls '(Aspectos estructurales y fisiológicos de las agallas inducidas por pulgones), escrito por los investigadores Rafael Álvarez Nogal, Antonio Encina García y Víctor Moreno-González, de la ULe, junto con Bruno García Ferreira, de la Universidad Federal do Rio de Janeiro.

Este capítulo, que abarca las páginas 187-219 del libro, recoge más de 15 años de investigaciones sobre las agallas inducidas por pulgones, iniciadas en la Universidad de León en 2008. La sección comienza con una descripción entomológica de los pulgones inductores, seguida de una detallada caracterización microscópica de las agallas, con una destacada riqueza en imágenes que permite visualizar con precisión su morfología y estructura interna.

Además, se analizan los cambios celulares y tisulares que ocurren en las plantas hospedadoras como respuesta a la inducción de las agallas. Finaliza con el análisis de los aspectos fisiológicos de estas estructuras y de los órganos vegetales donde se forman, destacando la alteración en el flujo de savia y el impacto en el metabolismo de la planta.

Las agallas son formaciones anormales en las plantas, provocadas por distintos organismos, principalmente insectos, que inducen a la planta a desarrollar estructuras especializadas donde los inquilinos encuentran alimento, protección ante depredadores y resguardo frente a condiciones climáticas adversas.

En particular, las agallas inducidas por pulgones se diferencian de otras por la gran cantidad de individuos que pueden albergar desde cientos hasta miles y por la forma en que se alimentan, aprovechando la savia elaborada de la planta.

Como consecuencia, estas agallas presentan una notable hiperplasia e hipertrofia del floema, el tejido encargado del transporte de savia.

Álvarez Nogal, docente de Biología Celular, ha estudiado las agallas inducidas por áfidos a nivel microscópico durante años, mientras Encina García, docente de Fisiología Vegetal, ha centrado su interés en los aspectos fisiológicos de estas estructuras.

Por su parte, Moreno-González, antiguo docente de Zoología y actualmente bioinformático en las Colecciones de Historia Natural Senckenberg en Dresde, es especialista en la biología de insectos inductores de agallas.

Finalmente, García Ferreira, docente en la Universidad de Federal do Rio de Janeiro, realizó su doctorado como investigador visitante en la ULe bajo la supervisión del profesor Álvarez Nogal.

'Plant Galls' se presenta como una referencia fundamental para investigadores y estudiantes interesados en la ecología y biología del desarrollo de las agallas, ofreciendo un compendio actualizado de conocimientos y avances en el estudio de estas estructuras vegetales.