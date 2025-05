Medio millar de leoneses llegan a Roma para arropar al Nazareno en el Jubileo de las Cofradías

Publicado por Miriam Badiola León Creado: Actualizado:

El reloj daba las 9 horas de este jueves, 15 de mayo, cuando un avión despegaba del aeropuerto de León con cerca de doscientas personas en su interior y con destino a Roma, donde la primera avanzadilla de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno aguarda desde el martes para participar en el Jubileo de las Cofradías.

A los casi doscientos pasajeros del vuelo chárter de esta mañana, fletado por Viajes Bentravel, se sumarán otros tantos en un segundo avión, gestionado por la misma agencia de viajes, que partirá a las 16.30 horas con el mismo destino.

“Es un orgullo poder participar en la organización de un evento histórico para la Semana Santa de León, pero también para toda la provincia”, afirma el director de Bentravel, Manuel Benavides Sánchez, desde Roma, a donde se desplazó a principios de semana para ultimar los detalles. Además, asegura que “a lo largo del día de ayer ya llegaron más de un centenar de personas que acuden a la cita por sus propios medios para no perderse la Gran Procesión”.

Los viajeros de sendos aviones no serán los únicos en llegar este jueves a la ciudad eterna, ya que está previsto que a lo largo de la mañana lleguen a Roma dos autobuses con más de medio centenar de pasajeros que partieron en la madrugada de ayer de León. Un tercer autobús partió en el día de hoy, por lo que su llegada se prevé para el viernes, informa Ical.

Así, cerca de medio millar de leoneses llegarán a lo largo de la jornada de hoy a la capital italiana, donde se prevé que un millar de personas –entre hermanos de la Cofradía, miembros de la Agrupación Musical, familiares y acompañantes- se desplacen en estos días hasta la capital italiana para vivir el ‘hito’ de la participación de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León en la gran procesión del Jubileo de las Cofradías.

“Intensidad y emoción”

El abad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Ignacio Tejera, llegó el martes a Roma junto con su efigie principal, después de haber viajado por carretera desde León a Barcelona, junto al Nazareno, su trono y sus enseres, para, finalmente, subir a bordo de un ferry que les llevó a la ciudad eterna.

Tejera cuenta a la Agencia Ical que los días previos al inicio del Jubileo de las Cofradías “se están viviendo con mucha intensidad”, pero también “con mucho trabajo” por parte del equipo de montaje de la Cofradía, que fueron los primeros en llegar y que ayer acudieron al lugar de donde partirá la Gran Procesión del sábado, 17 de mayo, “para ver el montaje de la carpa y la organización de la salida”.

Para el abad del Dulce Nombre, el de hoy es “un día emocionante”, ya que “prácticamente a la misma hora” de la mañana llegarán a Roma “los primeros dos autobuses y el primer vuelo chárter”, mientras que por la tarde “lo hará el segundo avión” y mañana “el tercer autobús”. “Estamos deseando encontrarnos ya con todos los hermanos”, confiesa, al tiempo que señala que ya ayer “se empezó a ver mucho leonés por Roma”.

Además de por la llegada de medio millar de leoneses a lo largo de la jornada, este jueves en un día de mucho trabajo para la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, ya que en estos momentos el jefe de montaje, Juan Carlos Campo, se encuentra supervisando la instalación de la carpa. Será a lo largo de la tarde cuando se prepare el besapié que se celebrará a lo largo de todo el viernes, para lo que la talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno se trasladará a la Basílica di Sant’Andrea della Valle, donde pasará la noche hasta que dé comienzo el besapié a partir de las 9.30 horas.

Más tarde, previsiblemente en horario nocturno, aunque “todavía está pendiente la última planificación para el acceso del tráiler y las furgonetas”, se comenzará con el montaje del trono del paso en la Piazza Celimontana de Roma, lugar del que el sábado, a las 14 horas, partirá la gran procesión del Jubileo de las Cofradías en la que participará su efigie titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Junto a él, procesionarán por las calles de Roma más de medio millar de leoneses, entre los que se encontrarán 360 serán braceros y más de un centenar de miembros de la Agrupación Musical.

Sobre el ambiente que se respira en Roma, Ignacio Tejera apuntó que “todo el mundo es perfectamente consciente de lo que va a pasar y se percibe la emoción por el Gran Desfile”, hasta el punto de que “gente no vinculada a León te para por la calle y te pregunta”, ya que “el recorrido de la procesión es por una zona súper emblemática, con el Coliseo y el Circo Máximo como testigos”.

También destacó el abad “la colaboración máxima” con ‘El Cachorro’ de Sevilla y la Virgen de la Esperanza de Málaga, lejos de “polémicas artificiales generadas seguramente por personas con alguna mala intención”.

Programación

Estos actos organizados por la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León en Roma comenzarán mañana, viernes 16 de mayo, a las 9.30 horas, en la Basílica di Sant’Andrea della Valle, donde se celebrará un besapié a Nuestro Padre de Jesús Nazareno hasta las 20 horas. En esa misma ubicación, a las 11.30 horas, tendrá lugar un concierto de la Agrupación Musical de la Cofradía, tras lo que se llevará a cabo una eucaristía de hermandad presidida por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras.

Será a las 17 horas de ese mismo día cuando la delegación leonesa iniciará una peregrinación que partirá de la via della Conciliazione, junto al Castel Sant’Angelo, y concluirá en la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

El paso de Nuestro Padre de Jesús Nazareno celebrará el sábado, día 17, a partir de las 11 horas la tradicional ‘saca’ que se celebra en la capilla de Santa Nonia de León cada Jueves Santo y en la que los fieles y curiosos podrán contemplar la imagen y aportar sus donativos a las arcas de la Cofradía.

Gran Procesión

La gran procesión del Jubileo de las Cofradías, en la que participa la Cofradía, representada por su efigie titular partirá a las 14 horas del sábado de la Piazza Celimontana. Con un itinerario de cerca de cuatro kilómetros y una duración prevista de seis horas y media, recorrerá via Claudia, via Celio Vivenna, via di S. Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi y, tras girar de nuevo por via di S.Gregorio, continuará por via Celio Vibenna para regresar al punto de partida por via Claudia.

La procesión seguirá “el orden lógico de cualquier procesión”, de forma que en primer lugar caminará la Cruz Patriarcal del siglo XVIII de la Hermandad del Santísimo Sacramento de Mafra (Portugal), seguida por el cuadro de Santa Ana con la Virgen de la archicofradía vaticana de Anta Ana de los Palafreneros de la Ciudad del Vaticano.

El tercero en comenzar a caminar por las calles de la ciudad eterna será la talla del siglo XVII de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León. El ‘señor’ de León estará sucedido por dos crucifijos del Priorato Ligur de Cofrafías de Génova y el ‘Le Devot Christ’ de Perpignan (Francia), seguidos el de la Virgen de los Dolores de la Cofradía María Addolorata de Enna (Italia).

Cerrarán la procesión el Santísimo Cristo de la Expiración –conocido popularmente como El Cachorro- de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria de Sevilla y la María Santísima de la Esperanza de la Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza de Málaga.

León XIV

Un día después, el domingo, día 18 de mayo, a las 10 horas, en la Plaza de San Pedro del Vaticano se vivirá el “broche de oro” del Jubileo de las Cofradías en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde todos los papones leoneses participantes en la convocatoria del Año de la Esperanza tendrán ocasión de sumarse a la misa de inicio de pontificado del Papa León XIV, encabezados por el obispo Luis Ángel de las Heras, que concelebrará en la eucaristía dominical en “un signo de cercanía y oración compartida por el sucesor de Pedro”.