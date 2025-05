Fernández Vázquez lleva al juez los comicios al colegio médico

Concentración de protesta y dos recursos. El exgerente de Atención Primaria y del Hospital, José Pedro Fernández Vázquez, preparó ayer una batería de acciones contra los comicios para presidir el Colegio Oficial de Médicos de León que se convocaron el pasado 11 de abril. La candidatura que él presentaba no superó los filtros legales y resultó elegido José Luis Díaz Villarig, que ostenta el cargo desde hace más de dos décadas. Fernández Vázquez cree que el calendario electoral fue muy escueto y los requisitos para cubrir las 24 vocalías, «complejos, sobre todo, en dos de ellas donde sólo se podían encontrar dos o tres profesionales idóneos». Por eso interpuso ayer un recurso contencioso-administrativo en los juzgados leoneses contra esas elecciones, otro recurso de alzada ante el Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de CyL para que se declaren nulas y anunció la convocatoria de una concentración de protesta el próximo jueves día 29, a las 18.00 horas, delante de la sede colegial en la plaza de Las Cortes. Su candidatura no resultó válida, según la Junta Electoral colegial, por no estar acreditados varios vocales que presentó para ese puesto, no cumplir la ley de paridad y supuestamente suplantar a un médico y su firma, que ha denunciado los hechos también en el juzgado.