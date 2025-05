La fiscal endurece las penas que propone para la acusada por el caso de la burundanga

El Ministerio Fiscal triplicó de uno a tres años la pena por cada uno de los delitos de lesiones que apreciaba en las cinco víctimas del caso de la burundanga y colocó en el entorno de los 26 años de prisión la pena que solicita para la sospechosa, a la que considera autora del envenenamiento de otros tantos familiares y amigos con escopolamina para adormecerlos «que no matarlos» y obtener un beneficio económico con el que satisfacer sus dedudas contraidas en el juego. Por eso descartó calificar los hechos de homicido en tentativa y dejó los cargos en estafa, robo con violencia y lesiones.

"Pido perdón por lo que he hecho. Soy una subnormal y no tengo conciencia", dijo en la última sesión del juicio la causada, cuya defensa propuso una pena de dos años y un día de prisión. «Lo que no voy a hacer es reconocer que les robé el dinero, ellos saben que me lo dieron para jugar», insistió la sospechosa.

En el último turno de palabra dijo: “Llevo siete años con este tema, me he puesto en manos de la justicia que es lo que quería y pido perdón, aunque esta señora (en referencia a la madre de la familia que le anticipó el dinero) me ha estado desestabilizando”.

"Yo tuve una adicción al juego durante los años 2017 y 2019, jugaba todos los días, bastante horas, no sé cuantas. Todo el tiempo que podía lo dedicaba a jugar. Perdía el control, tenía nervios y si perdía me dominaba la rabia", aseguró en sus primeras palabras de la espera declaración ante los magistrados, en la que solo respondió a las preguntas de su abogado.

Reconoció haber usado la escopolamina pero solo con dos de las víctimas y en ningún caso fue consciente de que podía haber causado muertes. «Lo copié de 'La que se avecina' que fue donde empecé a verlo. Lo probé con dos personas pero no lo hice con nadie más. Quería obtener dinero porque estaba agobiada». Aseguró que quien avisó a los servicios médicos en el caso más grave fue ella «porque no quería que pasara nada». Dijo que tenía testigos.

Se sometió a tratamiento psiquiátrico «pero tuve que dejarlo porque no podía pagar». Los primeros meses en la cárcel «me cambiaron la adicción porque no podía jugar». La familia que le prestó el dinero «era consciente de que yo ganaba mucho dinero al póker, sus hijas no», explicó en sus manifestaciones.

«Dije que tenía un cáncer porque a la familia le iba bien que lo dijera para sus temas de Hacienda, pero ellos sabían que no lo tenía»