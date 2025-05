La mayor promoción "de la Semana Santa de León y de Castilla y León" costó 300.000 euros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno ha realizado un balance satisfactorio del viaje a Roma con ocasión de la procesión del jubileo de las cofradías, celebrada el pasado sábado. El "mayor acto de promoción de la Semana Santa de León, de Castilla y León y de la ciudad de León en el exterior" ha tenido un coste de "aproximadamente 300.000 euros", por la condición de la cofradía de "austera", en contraposición con los 2,3, millones de euros de presupuesto que manejaban las dos cofradías andaluzas invitadas, la del Cachorro de Sevilla y La Esperanza de Málaga.

Tejera presentó el balance acompañado por el secretario de JHS, Ángel Julián Diéguez, el viceabad Sergio González de Cabo y el seise de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Alfonso Escapa.

"Ha habido hermanos que han estado más tiempo en el autobús que en Roma", bromeó. Por eso realizó una extensa relación de agradecimientos, con especial acento en el Ayuntamiento de Roma, el Dicasterio de Roma, la Embajada de España en El Vaticano y el Ayuntamiento de León.

El abad describió la aportación de las instituciones públicas para el evento, 157.000 la Junta, 100.000 el Ayuntamiento y 15.000 la Cámara de Comercio. Sobre la ausencia de la Diputación, prefirió "no criticar, hay cosas que describen mejor los silencios. La Diputación de Sevilla aportó 120.000 euros, la de Málaga 180.000 y de la de León no me habéis oído decir nada porque no existe, tristemente no existe".

Tejera ha justificado la calificación de "talla castellana" con la que describió la embajadora de España en la Santa Sede, Isabel Celáa a la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno de León: "Nuestra página web lo describe así y ella estaba bien informada de que nuestra imagen pertenece a la escuela castellana". Las declaraciones de Celáa "han sido malinterpretadas por desconocimiento o mala fe de entidades leonesas que no conocen al Nazareno".

Recordó que la cofradía no ha sufragado el gasto de ninguno de los hermanos para el viaje, "ni siquiera el de la Agrupación Musical" y presentó el programa de actos de la Acción de Gracias, que consistirán en una veneración en Santa Nonia al Padre del lunes 26 al sábado 31 de mayo, que finalizará con un concierto el día 31 a las 19.00 horas en Santa Nonia y un cóctel a las 21.00 en la Casa de las Carnicerías con entrada de pago este último.

"León ha causado un gran impacto en Roma. Nuestra forma de procesionar ha sido muy admirada. Pero es que me atrevo a decir que la puja fue mejor que la de muchos Viernes Santos", explicó Tejera. Describió como "extraordinario" el esfuerzo de todos, "especialmente el grupo de montaje, encabezado por Juan Carlos Campo".

En el presupuesto entra "la restauración del trono del Nazareno" pero no cuenta "lo que valdría la promoción de ver en Il Corriere de la Sera la información de un tercio de página de un domingo con la foto del Nazareno y lo que eso significa de imagen para León".