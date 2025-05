San Andrés aprueba liquidar 1,4 millones de deudas de los vecinos que han prescrito

La Corporación de San Andrés del Rabanedo optó ayer por aprobar la liquidación de deudas no cobradas a los vecinos porque son insolventes, no se localizaron o carecen de bienes embargables. La cuantía no es baladí, asciende a 1,4 millones y el periodo en que esos adeudos se vienen arrastrando tampoco, ya que abarca desde 1994 a la actualidad y la mayoría están prescritas.

La alcaldesa, Ana Fernández Caurel, opinó que esas deudas traían confusión en los presupuestos ya que podían entenderse como ingresos que recibiría el Ayuntamiento cuando lo cierto es que no se han podido cobrar. La oposición se abstuvo e IU recordó que la bola de IBIs y tasas son cobrar que figura en Recaudación asciende a más de 11 millones. De ahí que los grupos pidan medidas para que los vecinos que sí cumplen no vean el agravio comparativo con los que no pagan.

El resto de la sesión plenaria se convirtió en una especie de 'Trivial' entre el equipo de Gobierno leonesista y los partidos de la oposición con 129 preguntas sobre contratos, el paso peatonal verde de la calle Azorín, la situación de la pasarela para salvar la presa del Bernesga y dar salida al vial de San Juan de Dios, sin abrir desde hace cuatro años, una fiesta en el parque de Los Patos, la limpieza y la estabilización de la plantilla.

Un maratón de preguntas y respuestas en que UPL desveló que mañana se celebra el año examen para cubrir la plaza de interventor en el municipio y que ya se han retirado los contenedores que "provisionalmente" se situaron tapando el crucero del Camino de Santiago. También que han limpiado los pozos de los pasos de Príncipe y que tratarán de mejorar el atasco de los sumideros.

Respecto a la convivencia de peatones, bicicletas y patines en la acera de Azorín, los leonesistas pidieron a los concejales que esperen a comprobar cómo queda cuando finalice la obra.

Hubo además buenas noticias para la junta de compensación del Sunc-23, ya que Fernández Caurel señaló que la discrepancias entre departamentos para abonarles 200.000 euros está resuelta y se procederá a efectuar en las próximas semanas.

En los presupuestos no está previsto incluir las obras del entorno de Aldeiturriaga pero sí las expropiaciones para el cementerio supramunicipal de San Andrés. En cuanto a la ordenanza de basuras que se tumbó dos veces en pleno por carecer de un convenio con las juntas vecinales, UPL no tiene novedades.