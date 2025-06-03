El tiempo en León: Lluvias y descenso de temperatura tras el calor sofocante

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La jornada de hoy martes en León estará marcada por un ambiente fresco y lluvias intermitentes, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los leoneses deberán prepararse para un día inestable, con un aviso amarillo por precipitaciones que podrían complicar las actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y los 21°C. La mañana comenzará con 20°C entre las 06:00 y las 12:00, pero descenderá a 18°C por la tarde (12:00-18:00) y a 12°C durante la noche (18:00-24:00). La probabilidad de lluvia será alta, con un 65% en la mañana, aumentando al 90% al mediodía —momento en que se esperan las precipitaciones más intensas— y reduciéndose al 65% por la noche. Además, se ha activado un aviso amarillo por lluvias, lo que indica un riesgo moderado.

El viento soplará del noreste con velocidades entre 12 y 21 km/h, y el índice ultravioleta alcanzará un máximo de 8, considerado alto, por lo que se recomienda protección solar en caso de momentos de sol entre las lluvias.

Para mañana, 4 de junio, se prevé una mejora notable, con cielos despejados, temperaturas entre 9°C y 21°C, y un 0% de probabilidad de lluvia, lo que dará un respiro a los leoneses tras la jornada de hoy.