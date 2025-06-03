La Universidad de León ocupa el cuarto lugar en el ránking autonómico de rendimiento

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León ocupa la cuarta posición en indicadores de rendimiento, en un listado que encabeza la Universidad de Salamanca (Usal), con 17, seguida de la Pontificia de Salamanca (11), la de Valladolid (10) y la ULE (9). A continuación, aparece la de Burgos (UBU) y la Católica de Ávila, con ocho indicadores en lo más alto, en cada caso. Cierran el lista, consultado por Ical, la Isabel I de Castilla (6) y la IE Universidad (5).

En el top 3 de universidades, según el número de valores de mayor rendimiento en 12 áreas de conocimiento (Arquitectura, Biología, Física, Matemáticas, Químicas y siete ingenierías), solo aparece la Usal, que destaca en Biología, con el tercer puesto. Ninguna otra institución de la Comunidad aparece.

Los centros universitarios de la Comunidad vuelven a destacar en enseñanza y aprendizaje al estar solo por detrás de las instituciones superiores de Navarra, País Vasco, Madrid y Cataluña y empatar con Aragón, Canarias y La Rioja. En todo caso, es un resultado peor que el Ranking de la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) 2024, cuando se situó en el cuarto puesto y solo empatada con Cataluña. También logran buenos resultados en la orientación internacional, pero inferiores al año pasado al bajar dos posiciones, tras situarse en el quinto lugar, por detrás de Navarra, Cataluña, Madrid y País Vasco y con el mismo puesto que Asturias. En cambio, suspenden en el apartado de investigación y desarrollo regional mientras que logran un rendimiento medio en transferencia del conocimiento.

De esos once indicadores altos, cuatro se dan en el apartado de enseñanza y aprendizaje mientras que coloca tres en transferencia del conocimiento y otros tantos en orientación internacional, solo uno en investigación y ninguno en desarrollo regional. Y es que en investigación, la mitad de los puntos analizados se sitúan en el grupo de menor rendimiento, tres en el intermedio y uno en el mayor.

En transferencia del conocimiento, las universidades de Castilla y León cuelan tres parámetros de alto rendimiento de doce posibles, como son las patentes concedidas por profesor, ingresos por licencias e ingresos de formación continua. Suspenden en publicaciones y León logran un rendimiento intermedio en prácticas en empresas.