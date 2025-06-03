Ni la defensa ni el fiscal: nadie ha podido evitar la cárcel para 'las seis de La Suiza', entre ellas una leonesa

Concentración en Madrid por el caso de 'La Suiza', en una imagen de archivo.dl

El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón ha descartado la suspensión de las condenas de tres años y medio de cárcel a las que fueron condenadas seis sindicalistas vinculadas a la CNT, una de ellas leonesa, por coacciones al propietario de la pastelería La Suiza, de Gijón, por lo que deberán entrar en prisión en los próximos días, según han informado fuentes sindicales.

Las defensas de las conocidas como 'las seis de La Suiza' habían planteado que se suspendiese la pena de prisión, petición a la que se había sumado también la Fiscalía, si bien el auto dictado por el juzgado gijonés la ha rechazado.

Las seis condenadas habían agotado ya todas las vías judiciales para evitar una condena que fue ratificada el pasado año por el Tribunal Supremo: penas individuales de dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, así como el pago de 150.000 euros como indemnización al propietario de la pastelería, que cerró el local como consecuencia de las protestas a las puertas del establecimiento.

Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando la pareja sentimental de una empleada se presentó en La Suiza, y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.

La empleada, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una "campaña de presión sobre el empleador y su familia".

Los condenados, según el relato de hechos, "incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión" hacia el empresario y su familia porque este se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra su pareja.

Las concentraciones delante de la empresa terminaron cuando el empleador decidió cerrar su negocio, lo que, según el Supremo, fue "la consecuencia directa de la presión, constante y reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones económicas de los acusados".

Las condenadas han contado con el apoyo de otras organizaciones sindicales como CCOO, que considera que la entrada en prisión de estas seis mujeres supone un "caso de represión del libre ejercicio de la actividad sindical" y supone un "precedente muy peligroso" que deja vía libre que para otros jueces puedan perseguir la actividad que llevan a cabo los sindicatos.

Según este sindicato, el derecho a reunirse, a manifestarse, a concentrarse y a protestar no puede estar sujeto a interpretaciones más o menos creativas por parte de la Justicia.