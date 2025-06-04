Pablo Arraiza recibe la confirmación oficial de que será presidente de la Audiencia Provincial

Pablo Arrraiza, ya oficialmente presidente de la Audiencia Provincial de León en calidad de candidato único al cargo, recibió ayer la confirmación oficial de que toma el relevo a Ana del Ser, ahora presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el puesto de máximo responsable provincial de la justicia leonesa. Ahora que el Consejo General del Poder Judicial pone en valor el importante número de mujeres que llegan a los cargos importantes en la justicia española, Arraiza devuelve a León a la norma tradicional de colocar un varón al frente del Palacio de Justicia, costumbre que solamente había roto Del Ser.

Arraiza abandona el decanato de los juzgados de León, que celebrará elecciones el próximo día 18 de junio, con varias candidaturas en ristre aunque solamente una concretada, que no de forma oficial. Hay plazo para la presentación hasta el 17 de junio próximo.

En su programa de gobierno destacan tres medidas relativas a la adaptación de la carga de trabajo, con Jueces de Adscripción Territorial en las secciones Segunda y Tercera «que necesitan de forma perentoria medidas para la adaptación a planta». También destacó la conveniencia de dividir la Sección Tercera en dos diferentes para crear la Sección Cuarta en el ámbito de lo Penal.

Para reducir la carga de trabajo propuso potenciar los Métodos Alternativos de Solución de Controversias, en colaboración con abogados y procuradores. También instó a unificar los criterios entre los magistrados de los Tribunales de Instancia que llegarán a finales de año.

A nivel de organización, las exigencias pasan por aprovechar los medios técnicos de la gestión procesal y el visor documental así como la dación de cuentas, por poner un ejemplo.

También sugiere actualizar el reparto de asuntos entre las Secciones Civiles y mejorar las experiencias en la Ley de Segunda Oportunidad «gracias a mi experiencia en Mercantil». Finalmente constató la necesidad de impulsar la comunicación con los presidentes de los Tribunales de Instancia.

COMARCALIZACIÓN

Mostró su preocupación por la correcta implantación del nuevo modelo que propone la Ley de Eficiencia y advirtió que analizará soluciones para la desaparición de las UPADs. Y también hizo votos por la comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Igualmente avanzó la puesta en marcha de comisiones para verificar los avances en materia de coordinación de la lucha contra la Violencia de Género y la lucha contra la Violencia sobre la Infancia y prometió que mantendrá el Foro de Solución de Problemas, en coordinación con la Policía Judicial.

Paralelamente avanzó su interés por instaurar una oficina delegada de comunicación dependiente del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la adecuación a las tareas arquitectónicas del edificio y el impulso a la Cámara Gessell para las declaraciones de víctimas menores de edad.

Arraiza culminaba este año su mandato como juez decano.