León lleva a Madrid el tren de Matallana con 351 incidencias en 8 meses y respaldo social

La plataforma de usuarios de Feve pone rumbo a Madrid. El día 7, con más de 7000 firmas recopiladas desde otoño para el regreso del tren a la estación de Matallana Y 351 incidencias desde noviembre. "El apoyo ha sido muy importante. Desde las organizaciones patronales a los sindicatos, procuradores leoneses en Cortes, los diputados y senadores leoneses, todos los alcaldes por los que pasa nuestro querido tren. Destacar la significativa ausencia de los procuradores socialistas por León en las Cortes así como los diputados y senadores socialistas leoneses en Madrid y del presidente de la Diputación de León. No dudamos del compromiso de todos los actores políticos de nuestra tierra por el futuro de nuestro tren. El lunes se debatirá en el Senado una moción y esperamos que el Gobierno de España explique sus planes. Después de dos manifestaciones en León, este sábado a las 13 horas frente al ministerio de Transportes, con nuestras banderas y nuestros pendones, vamos a realizar algo histórico. Algo inédito desde la indeleble movilización minera de 2012. El desplazamiento en bus gratuito es posible gracias a la colaboración de los ayuntamientos de Villaquilambre, Garrafe, Matallana, Valdepiélago, La Ercina, Prado de la Guzpeña y Valderrueda así como un aporte de la UPL», expone un manifiesto de intenciones con esta cita ante Transportes de los usuarios leoneses del tren. Los buses salen a las 8 de la mañana del sábado del apeadero de La Asunción. Las reservas se pueden realizar a través del 606832281.