Sanidad modifica el calendario de vacunaciones: estas son las novedades para los niños de 5 a 8 años

La Consejería de Sanidad publicó este jueves la modificación de la orden por la que se aprueba el calendario de vacunaciones e inmunizaciones sistemáticas a lo largo de la vida para incluir la vacunación sistemática atenuada frente a gripe en los niños de 5 a 8 años.

Según refleja la modificación de la orden, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de hoy y consultada por Ical, la vacunación e inmunización, conforme al calendario, se desarrollará de acuerdo con las instrucciones y la información técnica que dicte la Dirección General de Salud Pública.

Las vacunas y otros productos inmunizantes del calendario se incorporan en base a la decisión de la autoridad sanitaria en materia de salud pública por un riesgo epidemiológico y en aras de preservar la salud individual y colectiva y de las personas con mayor riesgo, por lo que no requieren de diagnóstico ni de prescripción previa.

Las vacunas tienen carácter gratuito para todas las personas de la población diana, independientemente del proveedor de servicios, y su aceptación es voluntaria, si bien la Consejería de Sanidad recomienda la vacunación.

La responsable de la adquisición de las vacunas y los productos inmunizantes para su aplicación en la población general y, con carácter específico, en los grupos de riesgo recomendados, es la Dirección General de Salud Pública, que facilitará las vacunas y los productos inmunizantes a los centros de vacunación públicos y privados de la Comunidad, que se responsabilizarán de la recepción, custodia y adecuada gestión y conservación de las vacunas.