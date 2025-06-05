¿Buscas un alquiler asequible en León? Sepes tiene buenas noticias para 59 inquilinos

Publicado por Ical Valladolid Creado: Actualizado:

La Entidad Pública Empresarial de Suelo, Sepes, publica hoy en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación para la redacción del proyecto de edificación de una promoción de 59 viviendas para alquiler asequible en Valverde de la Virgen (León), con un valor estimado del contrato de 274.992 euros, sin incluir IVA.

La parcela, que era propiedad del Ministerio de Defensa, está ubicada en la calle Mesón número 7 y tiene una superficie de 3.475 metros cuadrados. El procedimiento de adjudicación es abierto y las empresas interesadas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 5 de agosto de 2025.

Se valorará la calidad de la propuesta, la contextualización con el entorno, el interés, la composición y la estética de esta, así como la sostenibilidad ambiental con la incorporación de técnicas bioclimáticas y la incorporación en la propuesta de medidas para la reducción del consumo de agua, entre otros aspectos.

También se tendrá en cuenta que la propuesta incorpore criterios de industrialización en la construcción y su grado de integración en las obras, la reducción del plazo de ejecución gracias a la solución adoptada y el nivel de experimentación o la aplicación de soluciones innovadoras. Vivienda asequible y protegida para siempre

Estas viviendas serán asequibles y protegidas para siempre pasando a formar parte del parque estatal de vivienda asequible gestionado por la futura empresa pública de suelo y vivienda asequible, que parte de Sepes y que actuará en el ciclo residencial completo, señalan fuentes oficiales.