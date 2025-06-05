La Junta da una ayuda de 9.300 euros a la Universidad de León para colaborar en un proyecto de investigación sobre esclerosis múltiple

Publicado por Ical Valladolid Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó hoy subvenciones directas por un total de 401.000 euros destinadas a las universidades públicas de León, Salamanca y Valladolid, con el objetivo de impulsar investigaciones relacionadas con el cáncer y la esclerosis múltiple.

La Fundación de Investigación del Cáncer de la institución académica salmantina obtendrá una subvención de 254.875 euros para fomentar la investigación oncológica traslacional. Esta ayuda se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 de la Consejería de Sanidad y en la Estrategia RIS3 de Castilla y León 2021-2027.

El objetivo es consolidar el Biobanco en Red de Enfermedades Oncológicas de Castilla y León (Beocyl), una infraestructura que se considera clave para la investigación básica y clínica del cáncer. El nodo coordinador del Beocyl centraliza las solicitudes de tejidos entre hospitales e investigadores. Los biobancos se mantienen en los servicios de anatomía patológica de los hospitales de Salamanca, Clínico Universitario de Valladolid, Río Hortega, Segovia, León, Burgos y Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.

A la Universidad de Valladolid se le concede una subvención directa de 136.818 euros para el estudio genético del cáncer hereditario, a través del Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM). El proyecto será desarrollado por el Grupo de Genética Molecular del Cáncer Hereditario de la Unidad de Investigación de Genética Molecular de la Enfermedad y se centrará en la caracterización molecular de familias con alto riesgo de desarrollar cáncer hereditario en Castilla y León. El IBGM también lidera los programas autonómicos de diagnóstico de cáncer hereditario y cuenta con un servicio de producción celular con fines terapéuticos, homologado por la Agencia Nacional del Medicamento.

En el caso de la Universidad de León, se destinan 9.300 euros para colaborar en un proyecto de investigación sobre esclerosis múltiple, en el marco del compromiso de la Junta con la investigación biomédica en Castilla y León. La esclerosis múltiple se considera una prioridad investigadora, ya que actualmente no existe un tratamiento curativo, y los esfuerzos se centran en frenar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Desde 2006, la Consejería de Sanidad colabora con el Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de León, cuyos estudios han demostrado que el entrenamiento de fuerza mejora la autonomía personal de los pacientes. El proyecto cuenta con la participación de asociaciones de esclerosis múltiple de la Comunidad y de pacientes voluntarios. En 2024 se realizaron 747 valoraciones musculares a 241 pacientes en localidades como Burgos, Miranda de Ebro, Soria, Palencia, Valladolid, Ponferrada, Segovia, Zamora y León.