Los Productos de León se exponen en la Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El vicepresidente de la Diputación de León y diputado de Productos de León, Roberto Aller, ha acudido a la inauguración de la 47ª edición de la Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia, que se celebra en Silleda (Pontevedra), desde el jueves 5 y hasta el domingo, 8 de junio.

SALIMAT, que este 2025 cuenta con centenares de expositores de cerca de una decena de países, es un gran escaparate de productos alimentarios, gastronómicos, de ocio y de turismo. “Para nosotros es muy importante tener presencia en iniciativas como esta, ya que, a nuestro patrimonio cultural, natural, y patrimonial, se une cada vez otro de nuestros activos más importantes, como es la agroalimentación”, ha apuntado el vicepresidente de la Diputación Provincial.

La institución provincial dispone en la feria, concretamente dentro del Salón de la Alimentación del Atlántico – Salimat Abanca, de un espacio en el que los 12 productores y empresas agroalimentarias que se han sumado a esta iniciativa exhiben y venden sus productos, junto a un mostrador con información turística de la provincia. Además, cada uno de los productores tiene concertados varios encuentros internacionales de compradores, “algo que facilita la consecución de uno de nuestros grandes objetivos, como es la exportación y la internacionalización”, ha afirmado Aller.

Durante la inauguración, el vicepresidente de la institución provincial ha podido saludar al conselleiro de la Presidencia de la Xunta de Galicia, que ha mostrado su interés por los productos leoneses y ha ensalzado su gran calidad.

“Se trata de una gran oportunidad para dar a conocer nuestros productos de calidad y sus grandes posibilidades en una feria con gran proyección, como lo demuestran las cifras de visitantes que se acercan cada año, como el pasado, en el que pasaron por aquí más de 84.000 personas”, ha explicado el diputado encargado de esta área, quien ha añadido que “es un orgullo comprobar in situ la fama que precede a los productos leoneses. Da igual que sea en Bilbao, en Sevilla o en Gijón, todo el mundo sabe que la calidad es el principal valor de nuestra producción”

La Diputación de León ha financiado la presencia en esta feria a todos los productores que han solicitado participar en este salón multisectorial en el que se dan cita todas aquellas empresas y profesionales que tienen el medio rural como eje de sus actividades. Es el cuarto año que la institución provincial se encuentra representada en Salimat y que lidera la propuesta agroindustrial de la provincia bajo el paraguas de `Productos de León´.

Las empresas que acuden a esta edición de la Feria, dos más que en 2024, son: Vinos Puil, Nazaré Hojaldrería. Miel La Cazurra, Membrillo La Comarca, Embutidos Palazuelo, Chocolates Santocildes, Vallelongo, Bodega Solotero, Morcillas Morvega, Embutidos Los Rejos, Teleno Miel, y Dulces Tres Coronas.