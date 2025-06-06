El tiempo en León: Cielos poco nubosos y temperaturas en ligero ascenso

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes cielos poco nubosos en la provincia de León en una jornada con temperaturas en ligero ascenso.

Habrá nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar chubascos dispersos y alguna tormenta en zonas de montaña.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso con mínimas de entre 8 y 12 y máximas de entre 19 y 25 grados.

Los vientos soplarán variables o del oeste, flojos con intervalos de moderados.