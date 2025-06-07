Villarig, «fuerte» para liderar el Colegio Médico

Arropado por el presidente del Consejo General de Colegios Médicos de España, Tomás Cobo, y del consejero de Sanidad, Alejandro Fernández Vázquez, el líder de los médicos de CyL, José Luis Díaz Villarig, tomó ayer posesión como presidente del Colegio de Médicos de León, al que, según dijo, ha dedicado su vida. De hecho, lo gestiona desde hace 27 años en que lo encontró en una situación económica precaria para llevarlo a la buena salud de la que goza hoy.

No solo por la transformación de la sede, sino por los servicios que ofrece al colectivo, con asesoría jurídica propia y cursos formativos con acreditación del Consejo Europeo que llegan a más de 1.000 médicos cada año. La nueva etapa, de seis años, la afronta con «ilusión, la misma fuerza que al principio, visión y compromiso».

Díaz Villarig admitió que el acto de toma de posesión, el primero desde 1998, se enmarca en que, a priori, será su último mandato. Un mandato que no «será una repetición, sino una renovación». De ahí los nuevos proyectos para conceder becas MIR y premios a la investigación, y la ambiciosa puesta en marcha de una agencia de viajes y otra inmobiliaria en el local del Colegio.

Destacó también la pretensión de situar al ente colegial «a la vanguardia de la transformación digital, en conciliación, en la atención a la salud mental de los médicos, el cuidado de los jóvenes médicos y de los mayores».

En su discurso ante varios consejeros de Sanidad españoles y representantes del mundo médico y político, el presidente de los facultativos leoneses recordó su papel para conseguir la Facultad de Medicina para León y de las dificultades que surgieron en los primeros quince años para lograrla. «He luchado para que viniera la Facultad de Medicina y hay que estar unidos ahora, porque será un beneficio importante para la ciudad». Díaz Villarig agradeció que se le «permita seguir sirviendo a esta profesión, que no sólo es una labor, sino una forma de vida». Bromeó con Vázquez que la Consejería de Sanidad es «complicada» en un territorio como CyL, y valoró que tenga en cuenta al colectivo a la hora de legislar, «no como el Ministerio, que quiere imponer un Estatuto Marco de forma unilateral».

Estima que «queda mucho por hacer» y que «sin salud no tenemos absolutamente nada; por lo tanto luchemos todos», pidió. En su caso, cree que el modo acertado de proteger a los médicos es «de forma integral», como él ha podido hacer desde la presidencia del sindicato Cesm, el colegio y el Consejo de Colegios oficiales de Médicos de CyL. El alcalde, José Antonio Díez, definió a Villarig como «un incansable luchador por la asistencia sanitaria»; Tomás Cobo, como el «hermano mayor que me da los mejores consejos, bien fundados y basados en la evidencia»; y el consejero destacó «su tesón y mente clara que le convierten en un animal político».