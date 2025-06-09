Los alumnos de intercambio del CEIP San Claudio visitan el Ayuntamiento de León

Recepción en el Ayuntamiento de León de los alumnos del intercambio del CEIP San Claudio.AYTO DE LEÓN

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recibido este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Marcelo a 24 alumnos alemanes, junto a sus 24 compañeros españoles, que participan en un programa de intercambio europeo en el CEIP San Claudio.

Los estudiantes de sexto de Primaria, procedentes del colegio Stadtteilschule Stellingen de Hamburgo (Alemania), compartirán una semana con sus compañeros de clase y anfitriones en la capital leonesa, tras haber disfrutado estos últimos de la experiencia en Hamburgo el pasado mes de abril.

Siendo el segundo año que se lleva a cabo el proyecto, el CEIP San Claudio es el único colegio de la ciudad que realiza este tipo de intercambio clásico en la enseñanza Primaria. Bajo el lema ‘Cambio de perspectiva’, los alumnos comparten unos días repletos de actividades educativas y lúdicas dentro y fuera de las aulas. Diez ha invitado a los jóvenes a disfrutar de esta experiencia tan enriquecedora y explorar esta ciudad “que cuenta con una larga, dilatada y espléndida historia”, además de desearles una feliz estancia y animarlos a volver pronto con amigos y familiares.