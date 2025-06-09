Verano joven 2025: fechas y cómo lo pueden aprovechar los jóvenes leoneses para viajar esta verano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ya es oficial. Este verano los jóvenes españoles podrán volver a disfrutar del Verano Joven, tal y como se viene repitiendo desde hace unos años.

Según ha anunciado el ministro de Transportes Óscar Puente a través de su perfil de X, los usuarios de entre 18 y 30 años (españoles y extranjeros con residencia legal en España, nacidos entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2007) van a poder acogerse de esta promoción.

Los beneficiarios podrán viajar desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2025.