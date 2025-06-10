La ULE acoge desde el día 16 un curso sobre los desafíos de ciberseguridad en robots autónomos basados en IA

Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la ULE, donde se desarrollarán los cursos sobre IA.EUROPA PRESS

La Universidad de León (ULE) desarrollará entre los días 16 y 20 de junio el curso 'Taller de verano sobre seguridad y explicabilidad en Sistemas Autónomos', dirigido por el profesor Francisco Javier Rodríguez Lera.

Este curso se llevará a cabo en la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial que, a lo largo de 22 horas, introducirá a los participantes en los principales desafíos y soluciones en ciberseguridad y explicabilidad en sistemas autónomos basados en Inteligencia Artificial; proporcionará una visión práctica y teórica sobre la seguridad, privacidad y transparencia en estos sistemas y fomentará la colaboración entre investigadores, estudiantes y profesionales del sector.

Este taller cuenta con una veintena profesores, colaboradores y ponentes provenientes de la ULE, la Universidad Rey Juan Carlos, la Junta de Extremadura, el Colegio Sagrado Corazón, la empresa leonesa Escaparsa SL y la vasca Alias Robotics SL, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Las 22 horas de duración equivalen a un crédito ECTS y la iniciativa está destinada a estudiantes de posgrado y doctorado en Robótica, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Informática, Telecomunicaciones o áreas afines; investigadores interesados en la seguridad, explicabilidad y ética de los sistemas autónomos; profesionales del sector tecnológico que trabajen en el desarrollo de IA aplicada a sistemas autónomos, así como a ingenieros y desarrolladores involucrados en la implementación y despliegue de sistemas autónomos seguros y explicables.

Igualmente, el curso está enfocado a responsables de seguridad informática que deseen profundizar en ciberseguridad aplicada a IA y robótica; representantes de la industria y startups interesadas en la confiabilidad de sistemas autónomos; policymakers y reguladores que trabajen en normativas y marcos legales sobre IA y sistemas autónomos y, finalmente, docentes y formadores en áreas de IA, robótica, ciberseguridad y ética de la tecnología o que hacen uso de estas.

Las competencias que adquirirán los asistentes pasan por comprender los riesgos de ciberseguridad en sistemas autónomos y cómo mitigarlos, aplicar herramientas y metodologías para mejorar la explicabilidad de las decisiones de la IA y evaluar la robustez técnica y seguridad de sistemas autónomos.

La tasa de matrícula ordinaria es de 20 euros, mientras que para seguir este taller online y para la comunidad universitaria de la ULE es de 10 euros.