La ULE y la Fundación Muy Interesante colaboran para potenciar la transferencia social del conocimiento

La Universidad de León (ULE) y la Fundación Muy Interesante han formalizado un acuerdo de colaboración cuyo propósito es fomentar la transferencia social del conocimiento generado en el entorno universitario.

Esta iniciativa estratégica tiene como objetivo facilitar la difusión de las investigaciones desarrolladas en la Universidad de León a través del medio Muy Interesante, en un espacio específico gestionado por su fundación.

En virtud de este acuerdo, investigadores, docentes y personal científico de la ULE podrán facilitar artículos de carácter divulgativo, elaborados a partir de estudios, 'papers' y trabajos de investigación de relevancia, previamente seleccionados por la institución académica y validados por el equipo editorial de Muy Interesante.

Los contenidos serán adaptados con un enfoque divulgativo, manteniendo el rigor metodológico y científico, pero empleando un lenguaje accesible para el conjunto de la ciudadanía, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

Con la firma de este acuerdo, la Fundación Muy Interesante y la Universidad de León consolidan su compromiso con la divulgación científica, la promoción de la cultura del conocimiento y el fortalecimiento de los vínculos entre la investigación académica y la sociedad.

La Fundación Muy Interesante es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promover la transferencia social del conocimiento, así como fomentar su divulgación para crear un puente entre investigación y ciudadanía. Gestiona un espacio propio dentro del medio Muy Interesante desde el cual impulsa iniciativas que contribuyen a una sociedad "más informada, crítica y participativa".