Vuelve Abel Pardo: el leonesista se postula para el Consejo General 15 años después de la polémica Llionpedia

Desaparecido desde que en mayo 2011 dejó el Ayuntamiento de León, tras el escándalo de los contenidos filonazis de la Llionpedia, el militante 501 de UPL entiende que es el momento de volver. No ha dejado de estar ahí, salvo entre 2010 y finales de 2013, cuando se le suspendió sino a su órgano de dirección. Pero ahora, con la celebración del congreso de este sábado 14 de junio, quiere recuperar presencia con su retorno al órgano de decisión más relevante, el Consejo General, donde se deciden la ratificación de las listas electorales y los pactos de gobierno. Hay 25 plazas y 60 candidatos. Uno de ellos es el afiliado 501: Abel Pardo.

Su vuelta dependerá de las votaciones de los cerca de 700 militantes citados este sábado por la mañana en el auditorio de Azadinos. Pardo tendrá que sumar votos para hacerse con uno de los 25 asientos del Consejo General, donde antes de 2010 tenía presencia indiscutible aupado por los apoyos de Conceyu Xoven, las entonces juventudes leonesistas que manejaba como brazo armado para sustentar su presencia en la candidatura del Ayuntamiento de León.

No existe ya siquiera Conceyu, ni Pardo remite a la aureola de joven promesa que le convirtió en uno de los personajes clave de la política leonesa desde finales de los años 90 hasta su desaparición en mayo de 2011. Dedicado al márketing de contenidos, con presencia incluso en la asesoría política de colaiciones de gobierno en Ecuador, no había vuelto a la escena pública leonesa desde el final de ese mandato de gobierno del PSOE de Francisco Fernández con la UPL de Javier Chamorro, en el que se pasó el último año y medio defenestrado, tras retirarle el alcalde las funciones de concejal de Educación, Cultura Leonesa y Nuevas Tecnologías.

Pardo siempre negó la autoría de los textos de la Llionpedia, en los que se hacía referencia al holocausto como «el nombre que se aplica a la muerte de varios millones de judíos europeos, poco más de un millón según las últimas cifras, y de pocos miles según las teorías revisionistas y de otros grupos de Europa y el Norte de África, durante la Segunda Guerra Mundial». El leonesista renegó de la edición de los artículos por los que IU presentó una denuncia ante la Fiscalía por apología del nazismo. No prosperó. El Ministerio Fiscal subrayó que «en ninguno de los pasajes» se daba «pretensión alguna de rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas genocidas», ni tampoco apreció «justificación de los crímenes de la Alemania nazi en el sentido de incitación indirecta a la comisión de delitos de genocidio o provocación al odio o a la discriminación».

No sirvió para rehabilitar a Abel Pardo. Ahora quiere hacerlo por sí mismo con el reingreso en el Consejo General de UPL. Si los militantes leonesistas quieren.