Las fotos secretas del Parador de San Marcos: así fue su desconocida transformación en 1964

El Archivo Pando conserva la amplia obra del fotógrafo Juan Miguel Pando Barrero (1915-1992), desarrollada a lo largo de más de cincuenta años y continuada por su hijo, Juan Pando Despierto, hasta 2003. Discípulo de Mariano Moreno, Pando Barrero realizó en su juventud magníficas fotografías de la Guerra Civil Española (fue contratado por la Associated Press) y de la larga y dolorosa posguerra. Desde 1940 hasta 1993 la Agencia Pando realizó trabajos para una amplísima gama de clientes: museos, galerías, coleccionistas y artistas, industrias de ingeniería (hidroeléctricas, distribución eléctrica, petroquímicas y otras), encargos de publicidad comercial e imagen empresarial, fotografía de arquitectura, etcétera. De forma paralela a esta actividad, los Pando desarrollaron un interés personal por la fotografía de paisaje y de carácter etnográfico durante sus viajes por España y Marruecos.

El archivo fotográfico fue adquirido por el Estado entre 2003 y 2005. En este álbum se recoge el extraordinario trabajo que realizó durante las obras de ampliación del Parador de San Marcos de León entre 1964 y 1965. Su legado, custodiado por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, es hoy una joya irreemplazable como documentación, y como recuerdo de lo que nunca volverá a ser San Marcos. El uso de las imágenes está autorizado por el ministerio y cuenta con el aval de la licencia Creative Commons.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León obra de San Marcos [Trabajadores de la construcción frente a la fachada plateresca del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 23/10/1964 y su signatura en el archivo es PAN-096951.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León obra de San Marcos [Trabajadores de la construcción en el claustro del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 23/10/1964 y su signatura en el archivo es PAN-096952.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León obra de San Marcos [Trabajadores de la construcción retejando la cubiertas de las galerías del claustro alto, en el convento de San Marcos de León, durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 23/10/1964 y su signatura en el archivo es PAN-096953.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León obra de San Marcos [Trabajadores construyendo una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 23/10/1964 y su signatura en el archivo es PAN-096954.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León obra de San Marcos [Trabajadores de la construcción en las galerías del claustro alto del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 23/10/1964 y su signatura en el archivo es PAN-096955.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León obra de San Marcos [Trabajadores construyendo una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 23/10/1964 y su signatura en el archivo es PAN-096956.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León obra de San Marcos [Trabajadores construyendo una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 23/10/1964 y su signatura en el archivo es PAN-096957.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León obra de San Marcos [Trabajadores construyendo una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 23/10/1964 y su signatura en el archivo es PAN-096958.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León obra de San Marcos [Trabajadores construyendo una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 23/10/1964 y su signatura en el archivo es PAN-096959.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León obra de San Marcos [Trabajadores construyendo una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 23/10/1964 y su signatura en el archivo es PAN-096960.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León obra de San Marcos [Trabajadores construyendo una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 23/10/1964 y su signatura en el archivo es PAN-096961.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León obra de San Marcos [Trabajadores construyendo una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 23/10/1964 y su signatura en el archivo es PAN-096962.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León obra de San Marcos [Trabajadores construyendo una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 23/10/1964 y su signatura en el archivo es PAN-096963.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León obra de San Marcos [Trabajadores construyendo una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 23/10/1964 y su signatura en el archivo es PAN-096964.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León obra de San Marcos [Trabajadores construyendo una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 23/10/1964 y su signatura en el archivo es PAN-096965.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León obra de San Marcos [Trabajadores construyendo una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 23/10/1964 y su signatura en el archivo es PAN-096967.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León obra de San Marcos [Trabajadores construyendo una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 23/10/1964 y su signatura en el archivo es PAN-096968.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Vista de la fachada suroeste, junto al río Bernesga, del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 13/11/1964 y su signatura en el archivo es PAN-097140.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León obra de San Marcos [Trabajadores de la construcción retejando la cubiertas de las galerías del claustro alto, en el convento de San Marcos de León, durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 23/10/1964 y su signatura en el archivo es PAN-096953.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 13/11/1964 y su signatura en el archivo es PAN-097142.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 13/11/1964 y su signatura en el archivo es PAN-097143.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 13/11/1964 y su signatura en el archivo es PAN-097145.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 13/11/1964 y su signatura en el archivo es PAN-097147.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 13/11/1964 y su signatura en el archivo es PAN-097149.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 13/11/1964 y su signatura en el archivo es PAN-097152.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Trabajadores de la construcción durante las obras de rehabilitación del convento de San Marcos de León para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 13/11/1964 y su signatura en el archivo es PAN-097153.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Trabajadores de la construcción durante las obras de rehabilitación del convento de San Marcos de León para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 13/11/1964 y su signatura en el archivo es PAN-097154.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Trabajadores de la construcción durante las obras de rehabilitación del convento de San Marcos de León para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 13/11/1964 y su signatura en el archivo es PAN-097155.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Trabajadores de la construcción durante las obras de rehabilitación del convento de San Marcos de León para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 13/11/1964 y su signatura en el archivo es PAN-097156.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Trabajadores de la construcción durante las obras de rehabilitación del convento de San Marcos de León para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 13/11/1964 y su signatura en el archivo es PAN-097157.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Obra San Marcos [Vista de la fachada suroeste, al río Bernesga, del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España, a la izquierda obras de construcción de una ampliación]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 09/02/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098206.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Obra San Marcos [Vista de la fachada suroeste, al río Bernesga, del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España, a la izquierda obras de construcción de una ampliación]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 09/02/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098207.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Obra San Marcos [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 09/02/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098208.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Obra San Marcos [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 09/02/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098209.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Obra San Marcos [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 09/02/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098210.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Obra San Marcos [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 09/02/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098211.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Obra San Marcos [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 09/02/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098212.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Obra San Marcos [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 09/02/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098213.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Obra San Marcos [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 09/02/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098214.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 13/11/1964 y su signatura en el archivo es PAN-097142.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Obra San Marcos [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 09/02/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098216.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Obra San Marcos [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 09/02/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098217.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Obra San Marcos [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 09/02/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098218.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Obra San Marcos [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 09/02/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098219.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Obra San Marcos [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 09/02/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098220.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Obra San Marcos [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 09/02/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098221.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Obra San Marcos [Puente sobre el río Bernesga, ubicado junto al convento de San Marcos de León, actual Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 09/02/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098222.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Obra San Marcos [Vista de la fachada suroeste, al río Bernesga, del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España, a la izquierda obras de construcción de una ampliación]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 09/02/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098223.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Obra San Marcos [Vista de la fachada suroeste, al río Bernesga, y la principal, a la plaza de san Marcos, del convento de San Marcos de León. Tomada durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 09/02/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098224.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra San Marcos en León [Vista de las obras de construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante su rehabilitación y acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 09/02/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098371.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España. Junto al convento, el puente sobre el río Bernesga]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 06/03/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098491.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España. Imagen tomada junto al puente sobre el río Bernesga]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 06/03/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098492.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Trabajadores de la construcción frente a la fachada principal, plateresca, del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 06/03/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098493.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 06/03/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098494.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 06/03/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098495.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 06/03/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098496.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 06/03/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098497.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España. Junto al extremo convento, el puente sobre el río Bernesga]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 06/03/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098498.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Estructura apuntalada bajo la que se sitúan grandes tubos de hormigón en un edificio de ampliación, ubicado al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León, durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 06/03/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098499.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 06/03/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098501.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 06/03/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098502.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Vista de un puente sobre el río Bernesga, ubicado junto al convento de San Marcos de León, actual Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 08/04/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098881.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación al norte de la fachada principal del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España. Imagen tomada junto al puente sobre el río Bernesga]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 06/03/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098492.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 08/04/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098883.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 08/04/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098884.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 08/04/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098887.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 08/04/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098892.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Construcción de una ampliación del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 08/04/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098893.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Obreros trabajando en el interior para la ampliación del convento de San Marcos de León durante las obras de rehabilitación para su acondicionamiento como Parador de Turismo de España]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 08/04/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098894.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO Obra de San Marcos en León [Escudo labrado en piedra que decora junto a conchas la parte alta de la fachada de la iglesia de San Marcos de León]

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 08/04/1965 y su signatura en el archivo es PAN-098896.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Fachada

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000608.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Portada

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000609.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Portada

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000610.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Lateral

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000612.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Parte nueva

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000613.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Parte nueva

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000615.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Claustro

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000616.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Parte del claustro

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000617.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Iglesia

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000618.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Patio

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000619.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Galería

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000620.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Galería

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000621.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Escalera

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000623.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Escalera

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000624.



JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Holl

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000625.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Galería

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000626.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Salón

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000628.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Salón

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000629.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Salón

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000630.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Salón

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000633.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Salón

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000634.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Salón

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000635.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Salón

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000636.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Habitación Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000638.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Habitación

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000639.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Habitación

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000640.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Bar

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000641.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Bar

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000642.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Entrada a la Cueva del Clavo

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000643.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Interior de la Cueva del Clavo

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000644.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Cafetería

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000646

.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Cafetería

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000647.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Restaurante

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000648.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Restaurante

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000650

.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Sala recreos de niños

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000651.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Peluquería de señoras Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000652.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Peluquería de señoras

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000653.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Cocinas Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000654.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Cocinas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000655.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Cocinas

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000656.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO San Marcos Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000657.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Lavandería Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000658.

JUAN MIGUEL PANDO BARRERO León. Hostal de San Marcos. Calderas de calefacción

Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. La foto fue realizada el 25/09/1965 y su signatura en el archivo es PAN-B-000660.