Manifestación contra el cierre de la Azucarera en La Bañeza: cortes de tráfico, accesos alternativos y horarios

Este viernes 13 de junio, a partir de las 19:00 horas, el centro de León experimentará cortes y restricciones de tráfico debido a una manifestación convocada por el cierre de la fábrica de la Azucarera en La Bañeza. La marcha, organizada por el comité de empresa y los sindicatos UGT y CC OO, afectará a varias vías principales de la capital leonesa, según ha informado la Policía Local.

El recorrido comenzará en la Gran Vía de San Marcos, frente a las sedes sindicales, y continuará por la avenida Roma, la plaza de Guzmán el Bueno, el paseo de la Condesa de Sagasta y la avenida de los Peregrinos, finalizando frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Las autoridades prevén cortes totales o parciales en estas calles entre las 18.30 y las 21.00 horas, dependiendo del desarrollo de la protesta.

Se recomienda a los conductores evitar estas zonas y optar por rutas alternativas, como la avenida Alcalde Miguel Castaño o la ronda interior, para minimizar retrasos. La Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico desplegarán un dispositivo especial para gestionar la circulación y garantizar la seguridad. Los accesos al centro desde la LE-20 y la N-630 también podrían verse afectados, por lo que se aconseja planificar los desplazamientos con antelación.

El Ayuntamiento de León ha habilitado información en tiempo real a través de su web y redes sociales para mantener a los ciudadanos actualizados sobre las incidencias. Se solicita a los conductores paciencia y colaboración durante la manifestación, que busca visibilizar la oposición al cierre de la planta azucarera, clave para la economía de la comarca.