Destapan denuncias ganadas a Vestas por enfermedades relacionadas con productos tóxicos y reprotóxicos

Trece denuncias a la Inspección de Trabajo han presentado este año las organizaciones sindicales contra Vestas Daimiel (Ciudad Real), empresa danesa que abandonó Villadangos tras varios años de actividad. Aunque en las trece ocasiones el organismo les dio la razón, la empresa se limitó a pagar la sanción y no corrigió ninguna de las infracciones que se detectaron. La plantilla está tan cansada de esta situación que lleva meses movilizándose para dejar de enfermar. El 13 de junio, en su sexta jornada de huelga, tres autobuses descargarán, ante la sede de la empresa en Madrid, a doscientos trabajadores y trabajadoras que exigirán medidas para proteger su salud.

Cada vez son más las personas que enferman por ir a trabajar a Vestas Daimiel. En la planta que el fabricante de aerogeneradores tiene en la provincia de Ciudad Real proliferan los casos de trabajadores y trabajadoras que ven dañada su salud por estar en contacto con productos tóxicos y reprotóxicos (los que tienen efectos nocivos sobre la reproducción, tanto en hombres como en mujeres). También abundan las alergias y aumentan las incapacidades permanentes y absolutas, sin que la empresa haga nada por evitarlo. CCOO denuncia que la multinacional danesa se niega a negociar con quienes representan a su plantilla, no pone en marcha medidas preventivas, no realiza la evaluación de riesgos a la que está obligada y no corrige ninguno de los errores que se detectan.

Hartas de esta situación, las personas trabajadoras de Vestas Daimiel se concentrarán el viernes 13 de junio ante el número 56 de la madrileña calle de Serrano Galvache, lugar en el que encuentra la sede de la empresa en España. Exigirán un trabajo seguro y sin enfermedades profesionales y reclamarán la negociación inmediata de mejoras para la plantilla. La concentración comenzará a las 11:30 y terminará hora y media después. El secretario general de CCOO de Industria, Fran San José, se sumará a la protesta y apoyará sus justas reivindicaciones.

Entre los meses de marzo, abril y mayo la plantilla ha participado en dieciocho paros parciales. El 22 y el 23 de mayo los sindicatos convocaron una caravana de coches por los alrededores de Daimiel y el día 30 los y las trabajadoras de la planta se manifestaron desde la factoría hasta la plaza del Ayuntamiento para exigir salud y trabajo. Todos los jueves y viernes desde hace tres meses hay cortes de carretera y concentraciones ante el centro productivo.