Retenido 24 minutos un autobús urbano en León por amenazas a un supervisor

El autobús de la línea 11 que había realizado la parada de rigor de las 17.00 horas a la altura de Reyes Leoneses 25 ha permanecido retenido durante 24 minutos como consecuencia de un incidente que se ha producido cuando un supervisor que había acudido a la zona a auxiliar a un conductor, ha sido insultado de forma grave por el propietario de un vehículo de alta gama, que invadía parte de la zona reservada al autobús.

Los hechos se han producido cuando el bus ha sufrido una incidencia técnica que ha requerido auxilio para el conductor. Mientras se cambiaba la caja de control de acceso para los pasajeros, el supervisor ha estacionado en doble fila, por la existencia de un SUV de notable valor.

El cargo de Alesa ha recriminado al propietario del vehículo que molestase el tránsito de los autobuses, momento en que fue insultado gravemente por el propietario del coche. En su versión de los hechos, el aludido niega haber cometido los hechos que se le atribuyen y asegura que se mantuvo siempre respetuoso. Acredita también disponer de una tarjeta de permiso para carga y descarga en zona de discapacitados.

La Policía Local acudió al lugar de los hechos.DL

Tras ser advertido para que depusiera su actitud bajo riesgo de ser denunciado, respondió: "¡Soy amigo del alcalde y puedo llamarle". Momento en que el supervisor ha llamado a la Policía Local, que se ha personado inmediatamente en la zona de los hechos y ha formulado denuncia y ha elaborado el atestado.

El tránsito del autobús se ha visto retenido durante 24 minutos hasta que finalmente ha podido reanudar la marcha, con apenas media docena de pasajeros a bordo y cartel de 'Fuera de servicio' cuando se ha incorporado de nuevo a la circulación.