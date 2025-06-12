José Rodríguez Domínguez, nuevo jefe de la Comisaría de San Andrés

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El inspector jefe, José Rodríguez Domínguez, se hace cargo de la Comisaría de San Andrés del Rabanedo, donde ya trabajó como secretario. Asume una plantilla de 71 efectivos para controlar la seguridad de 30.000 vecinos del municipio más poblado del alfoz. Tomó posesión en un acto presidido por el Comisario Principal Jefe Superior de Policía de CyL, Juan Carlos Hernández. El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, reconoció la «entrega y profesionalidad» del comisario saliente, Roberto Morán, y encomendó a su sustituto la tarea de «reforzar la cooperación interinstitucional, impulsar la innovación tecnológica y cultivar un liderazgo accesible y proactivo, basado en la empatía y la confianza». Rodríguez Domínguez ha trabajado en las Brigadas Provinciales de Extranjería y Seguridad Ciudadana; en Las Palmas de Gran Canaria, Vitoria y la Escuela de Policía Nacional de Ávila.