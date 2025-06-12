Un año después de que comenzaran las obras, la rotonda que se publicitó como jubilación de la antigua raqueta con semáforos de la N-120 en el alto de Trobajo del Camino ya enseñan la capa de asfaltado.

Los trabajos, que se entretuvieron seis meses sin que se vieran aparecer ni siquiera máquinas después de los primeros cortes y la acción de las piquetas, siguen ahora su curso sin que se aventure un nuevo parón con el que alentar la desconfianza de los más de 15.000 conductores que cada jornada atravesaban la intersección.

Como tarde para la entrada de este verano se anuncia la apertura de la solución vial con la que se olvidará el entrampe de los vehículos ante el disco en rojo que regulaba la continuidad de la marcha por delante de Oteruelo, el desvío hacia La Virgen del Camino y la bajada hacia Párroco Pablo Díez.