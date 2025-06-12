CC OO denuncia el impago de atrasos salariales en más de la mitad de los Centros Especiales de Empleo de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Federación de Enseñanza de CC OO en León denuncia que más del 50% de los Centros Especiales de Empleo (CEE) con ánimo de lucro de la provincia incumplen el XVI Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. La agrupación sindical señala que estos centros no han abonado los atrasos salariales correspondientes a enero, febrero y marzo de 2025, pese a que el convenio, publicado en el BOE el 9 de abril, establece un incremento del 10% en el salario base, aumentos en complementos y un nuevo complemento de solapamiento retributivo.

Según los representantes de los trabajadores, en abril de 2025 había 73 CEE en León, empleando a 1.732 personas, conforme a datos de la Junta de Castilla y León. A pesar de beneficiarse de subvenciones de hasta el 50% del Salario Mínimo Interprofesional y exenciones del 100% en cuotas a la Seguridad Social, muchos CEE no cumplen con sus obligaciones salariales ni con adaptaciones laborales básicas.

“No vamos a quedar impasibles ante este abuso que se está llevando a cabo en muchos de los centros especiales de empleo de nuestra provincia”, afirma Víctor Bejega, secretario general de la organización de Enseñanza de CC OO en León.

Los representantes de los trabajadores destacan que estas prácticas obstaculizan la integración laboral de personas con discapacidad, finalidad principal de los CEE según el Real Decreto 2273/1985.

La Federación de Enseñanza de CC OO en León se pone a disposición de los trabajadores para verificar el pago de atrasos y tramitar reclamaciones.