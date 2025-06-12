José María Viejo: «Las subvenciones apenas cubren un 1% de todo el presupuesto de Fundos»

Viejo protagonizó la penúltima sesión de la temporada de ‘El Filandón’, con preguntas de Santiago Fernández (es.Radio) y Joaquín S. Torné, director de Diario de León, moderada el programa por Roberto Núñez (La 8 León).

Proyectos

Remodelar la Casa Botines. "Prácticamente no hemos tenido tiempo para celebrar los 10 primeros años de Fundos, porque estamos inmensos en proyectos muy complejos. Queremos remodelar la Casa Botines, la sede de Fundos en Valladolid y otras equipaciones en distintos lugares".

El concepto

"No hay un banco detrás de Fundos». "Fundos es una fundación privada e independiente. Hay nueve bancos supervivientes del proceso de fusiones entre los cuales no estamos nosotros y es frecuente la confusión. Hay una segregación entre la parte social y la parte bancaria y no hay un banco detrás de Fundos. Tampoco hay administraciones públicas y entonces lo que tiene que haber es aportaciones económicas, que en nuestro caso vienen de un patrimonio que explota gracias a locales alquilados. También hay una actividad crediticia y social, que está presente en Valladolid, Salamanca, Burgos y León. El buque insignia son los ingresos que genera la Casa Botines Gaudí, pero también es lo más costoso. Es complicado mantener una estructura de gasto con 18 empleados. Hemos pasado de unos ingresos que apenas cubrían el 10 % de los gastos a estar por encima del 75 %".

Horizonte

Año Gaudí. "2026 va a ser un año importante. El proyecto del museo todavía está en construcción. Lo que pasa es que va a ser una gran oportunidad porque es Año Gaudí. 2002 fue el último año, fue excepcional y cambió por completo el panorama para Gaudí, que pasó de ser un gran nombre en la historia de la arquitectura a ser el máximo exponente arquitectónico mundial. Se activaron muchos proyectos culturales, se abrieron al público edificios que estaban cerradas y en 2026 el foco va a estar puesto allí. Está en el Congreso la propuesta para la declaración de Año de Especial Interés Público. También se ha constituido un comisariado que promueve actividades en los cinco continentes para la provincia de León y para la comunidad. En España, Gaudí es una de las cinco grandes marcas turísticas".

En cifras

Más de 20 millones de inversión. "Hemos ejecutado inversiones desde el año 2016 más de 20 millones de euros. Teniendo en cuenta que la sede está en León, ha podido tener un impacto muy superior, hemos generado 620.000 visitantes en el museo con mayor proyección La fundación mantiene 150 convenios de colaboración. El programa de entorno Gaudí lleva muchas actividades en la calle, como el Día del Museo, el Día de Gaudí y el Día Modernista. El Museo ha organizado más de 700 actividades".

Parte mínima

"Las subvenciones son un 1% del presupuesto". "Somos una institución privada, liberal, que actúa movida por unos fines que registran nuestros estatutos y movida por criterios independientes reforzados por nuestra independencia financiera. Las subvenciones solo suponen un 1 % del presupuesto y las que hay son en unas condiciones muy especiales. Nosotros no concurrimos sistemáticamente a las convocatorias de subvenciones públicas. Por eso hay un área de negocio en el museo con la tienda y la organización de acontecimientos que trascienden a lo privado. Producimos contenidos en Palencia y Zamora o con las exposiciones del Ayuntamiento de Valladolid".

La filosofía

"O somos los mejores o no somos». «Nuestra vocación es muy ambiciosa, porque si no somos los mejores, no somos. Hay muchos edificios de Gaudi, 16 obras principales y la mayoría de ellos son visitables pero no son museos. La Sagrada Familia tiene un museo monográfico, pero inexplicablemente se ha retirado la exposición permanente que tenía muchas de sus piezas. Vinculan a Gaudí con la turismofobia y eso es complicado. Gaudí está sometido a muchas tensiones identitarias, políticas y de todo tipo".

El problema

"Fuera de Cataluña no hay rechazo a Gaudí, hay desconocimiento". "No hay rechazo a las obras de Gaudí, que están fuera de Cataluña, lo que hay es desconocimiento. La Casa Botines tiene unas relaciones excelentes con Barcelona pero es el resultado de un trabajo que ya se había hecho antes. Fue un edificio de una entidad financiera y ahora es un centro cultural. Estuve un año y medio en Barcelona, estudiando todo aquello y no nos recibían ni los conserjes. Hemos hecho grandes hallazgos. El museo lo cambiamos porque funciona sobre un edificio que no está acondicionado, ni tiene sistema climático ni eléctrico que requieren las condiciones públicas. Hemos comprado la colección de piezas originales, más amplia de Gaudí".