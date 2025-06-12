Ya puedes consultar las notas de la PAU

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hoy, a las 10:00 horas, los estudiantes de León que realizaron la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2025 conocerán sus calificaciones.

Las notas, accesibles a través de la Secretaría Virtual de la universidad donde se realizó la prueba, utilizando el DNI/NIE/Pasaporte y la contraseña del justificante de matrícula, marcarán un momento decisivo para miles de jóvenes. Los exámenes, celebrados entre el 3 y el 5 de junio, han sido especialmente exigentes este año debido al nuevo modelo de selectividad, con menos optatividad y un enfoque en competencias como la comprensión crítica.

La nota de acceso se calcula ponderando un 60% la media de Bachillerato y un 40% la calificación de la PAU. Este año, la prueba ha penalizado más las faltas de ortografía y ha priorizado respuestas abiertas, lo que ha generado inquietud entre los estudiantes. “Las notas van a bajar”, señalaron algunos docentes, una preocupación compartida en León, especialmente para grados con altas notas de corte como Medicina (13,018 en la Universidad de Valladolid el curso pasado) o Enfermería.

Los estudiantes que deseen revisar sus exámenes podrán hacerlo del 13 al 17 de junio, con resultados definitivos el 23 de junio. La preinscripción universitaria ya está en marcha y destaca la alta demanda de titulaciones como Medicina y Arquitectura, lo que podría elevar aún más las notas de corte este año.