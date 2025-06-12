Las enfermeras destapan que los diputados han pedido 100 aplazamientos para evitar la ley de ratios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que las 100 prórrogas ya registradas para aplazar el plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de ratios enfermeras demuestran que la Comisión de Sanidad del Congreso se limita a poner “piedras en el camino” en lugar de trabajar para garantizar una mejor atención a las personas.

SATSE recuerda que esta norma, impulsada por el Sindicato a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), lleva “dos legislaturas y dos tomas en consideración a sus espaldas” y ya más de un centenar de aplazamientos para que pueda continuar su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

En la pasada legislatura fueron 83 las prórrogas solicitadas por los grupos parlamentarios para poder tener más tiempo para estudiar una norma con solo 16 artículos y presentar sus enmiendas. “En la actual, son ya 17 prórrogas, algo más injustificable si cabe cuando tuvieron cuatro años ya para tenerlas listas”, apunta la organización sindical.

“¿Realmente los 47 diputados y diputadas que forman parte de la Comisión de Sanidad del Congreso necesitan todo ese tiempo para analizar una ley de solo 7 páginas y presentar sus propuestas de cambio o mejora a su articulado?”, se pregunta el Sindicato de Enfermería.

Buenas palabras

SATSE se reunió al inicio de la actual legislatura con los partidos políticos con representación parlamentaria y todo fueron “buenas palabras” pero la realidad constata que no hay un interés de priorizar el avance de una Ley que permitirá establecer una ratio adecuada y segura de pacientes por enfermera en los centros sanitarios y sociosanitarios.

Ante algunas reticencias iniciales de los grupos, el Sindicato les reiteró su disponibilidad a que el texto de la propuesta normativa sea modificado, mostrando cierta flexibilidad para que su implementación sea gradual y que se tengan en cuenta aspectos, como la concreción de las ratios en función de la complejidad de los cuidados, el periodo de tiempo necesario para hacerlas realidad o el respeto a las competencias de las CCAA y la autonomía de gestión de los servicios de salud y los centros.

Parón veraniego

A escasos días de la finalización del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de los Diputados por el “parón veraniego”, SATSE lamenta que diputados y diputadas se vayan de vacaciones “sin los deberes hechos” y sin dar respuesta a una necesidad reclamada de manera conjunta por profesionales y pacientes.

SATSE reitera que lo que busca la Ley es evitar los riesgos, complicaciones efectos adversos, reingresos e, incluso muertes, que se producen en los centros sanitarios y sociosanitarios cuando no hay suficientes enfermeras, como demuestran distintos estudios científicos.

Al tiempo, la norma posibilitaría acabar con la excesiva sobrecarga laboral que sufren estas profesionales sanitarias y que también tiene contrastadas repercusiones negativas en su salud física, psicológica y emocional, concluyen desde la organización sindical.