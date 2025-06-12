El mejor expediente académico de León roza los 14 puntos en una PAU con el 96% de aprobados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Prueba de Acceso a la Universidad tenía este año un nuevo formato con una estructura más competencial y menos memorística, pero esos cambios apenas han producido modificaciones ni en el porcentaje de aprobados, ni en las notas medias del alumnado que se presentó a la PAU en la Universidad de León. De los 1.851 alumnos presentados en la fase general, han aprobado 1.778, lo que supone un porcentaje de 96,06 (en 2024 fue del 97,97 por ciento).

Las cifras desgranadas entre los dos campus de la Universidad de León son las siguientes, en el de Vegazana el porcentaje de aprobados alcanzó el 95,75 por ciento (1.330 aptos de los 1.389 presentados), mientras que en el de Ponferrada el porcentaje se elevó hasta el 96,97 por ciento (448 aprobados de los 462 presentados).

La nota media de la prueba total es 6,80 y con el expediente (media total) es 7,53 (7,54 en León y 7,50 Ponferrada)

El vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, destaca que el porcentaje de aprobados “no difiere de manera significativa” respecto al registrado en 2024 y, por campus, “las diferencias también son escasas”, casi un 97 por ciento en el campus de Ponferrada, frente a un 95,75 por ciento en el de Vegazana, resultados “en línea” con las otras tres universidades públicas que conforman el Distrito Único de Castilla y León. En cuanto a la calificación media global, desciende menos de medio punto respecto a la EBAU 2024 (7,13).

Con todos estos datos, Julio Abad asegura que “desde la Universidad de León hacemos una valoración muy positiva de estos resultados, por cuanto parece evidente que el cambio de la EBAU a la PAU no ha tenido un impacto relevante en el alumnado, de modo que, como se pretendía, se ha logrado una transición suave a este nuevo modelo en el que seguiremos avanzando en los próximos cursos al incrementar de forma progresiva el carácter competencial de la prueba”.

Las mejores notas

Estos son los tres nombres, centros y puntuaciones obtenidas en la PAU, las notas definitivas conjuntamente con el expediente del instituto y las mejores notas incluyendo la fase voluntaria.

Mejores notas en la prueba:

Diego Contreras Hernández, IES Fernando I, Valencia de Don Juan. 9,913

Esther de la Hera Martínez, Colegio San José-Agustinas, León 9,850

Guillermo Melón García, Colegio San Francisco, León, 9,800

Mejores notas definitivas (con ponderación del expediente del instituto: 40 por ciento PAU y 60 por ciento Bachillerato)

Esther de la Hera Martínez, Colegio San José-Agustinas, León. 9,940

Ana Fernández Moirón, Colegio San José-Agustinas, León. 9,920

Isabel Aragón Gallego, Colegio Ntra Sra. Buen Consejo Agustinos (Trobajo del Camino). 9,879

Mejores notas incluyendo la fase voluntaria (escala 0-14)

Esther de la Hera Martínez, Colegio San José-Agustinas, León. 13,940

Ana Fernández Moirón, Colegio San José-Agustinas, León. 13,920

Isabel Aragón Gallego, Colegio Ntra Sra. Buen Consejo Agustinos 13,879

Ponferrada

En el campus de Ponferrada, estos son los tres nombres, centros y puntuaciones obtenidas en la PAU, las notas definitivas conjuntamente con el expediente del instituto y las mejores notas incluyendo la fase voluntaria

Mejores notas en la prueba:

Daniel García Fernández. IES Bergidum Flavium, Cacabelos. 9,613

Naiala Campelo Pérez. Colegio La Inmaculada II, Ponferrada. 9,563

Daniela Rodríguez Vega, IES Álvaro de Mendaña, Ponferrada. 9,550

Mejores notas definitivas (con ponderación del expediente del instituto: 40 por ciento PAU y 60 por ciento Bachillerato)

Naiala Campelo Pérez. Colegio La Inmaculada II, Ponferrada. 9,789

Inés Blanco González, IES Valle de Laciana, Villablino. 9,755

Eva Peláez Llaneza, IES Obispo Argüelles (Villablino). 9,750

Mejores notas incluyendo la fase voluntaria (escala 0-14)

Naiala Campelo Pérez. Colegio La Inmaculada II, Ponferrada. 13.789

Inés Fernández Buelta. IES Fuentes Nuevas, Ponferrada. 13,744