Esther de la Hera, la mejor nota de la PAU en León: "Todo el esfuerzo ha merecido la pena"

Esther de la Hera Martínez, estudiante del Colegio San José-Agustinas, ha obtenido la mejor calificación en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia de León, alcanzando una extraordinaria nota de 13,940 sobre 14 en la fase general y voluntaria.

Esther, procedente de la rama de Ciencias y Tecnología en Bachillerato, destaca por su pasión por asignaturas como Química, Matemáticas y Biología. “Lo que más satisfacción me produce es ver que todo el esfuerzo ha merecido la pena”, afirmó la joven, quien tiene claro su futuro: “Quiero estudiar Biotecnología aquí en León”. Su nota en la fase general fue de 9,940, consolidándola como una de las estudiantes más brillantes de su promoción.

La comunidad educativa del Colegio San José-Agustinas celebra este logro, que refleja el compromiso y la dedicación de Esther, un ejemplo de excelencia académica en la ciudad.