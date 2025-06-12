Todos los trenes afectados por las obras del AVE a León desde el día 7: retrasos previstos, horarios y nuevos recorridos

Traviesas de la segunda vía del AVE entre León y Palencia.ÁNGELOPEZ

Renfe ha puesto un PAT (Plan Alternativo de Transportes), que tratara de paliar los efectos de las obras de la segunda vía del AVE entre León y Palencia. Estas son los trenes afectados, uno a uno:

- Tren ALVIA 4061 (C.V. 4261) Madrid Ch. (06:49) – Gijón S.C. (10:46). Circula de lunes a viernes.

• Circulará con marcha 4361.1 Madrid Ch. (06:49) – Gijón S.C. (10:57).

• Llegará a León A.V. donde realizará la parada comercial, invierte marcha para pasar por el cambiador de Clasificación, vuelve a invertir marcha para

continuar hasta destino pasando por la estación soterrada de León.

- Tren ALVIA 4071 (C.V. 4071) Madrid Ch. (07:32) – Gijón S.C. (11:24). Circula sábados.

• Circulará con marcha 4371.1 Madrid Ch. (07:32) – Gijón S.C. (11:35).

• Llegará a León A.V. donde realizará la parada comercial, invierte marcha para pasar por el cambiador de Clasificación, vuelve a invertir marcha para

continuar hasta destino pasando por la estación soterrada de León.

- Tren ALVIA 4091 (C.V. 4091) Madrid Ch. (09:15) – Avilés (13:11). Circula diario excepto sábados.

• Circulará con marcha 4391.1 Madrid Ch. (09:15) – Avilés (13:22).

• Llegará a León A.V. donde realizará la parada comercial, invierte marcha para pasar por el cambiador de Clasificación, vuelve a invertir marcha para

continuar hasta destino pasando por la estación soterrada de León.

- Tren AVLO 4121 (C.V. 4121) Madrid Ch. (11:23) – Gijón S.C. (15:21). Circula diario.

• Circulará con marcha 4421.1 Madrid Ch. (11:23) – Gijón S.C. (15:32).

• Llegará a León A.V. donde realizará la parada comercial, invierte marcha para pasar por el cambiador de Clasificación, vuelve a invertir marcha para

continuar hasta destino pasando por la estación soterrada de León.

- Tren AVE 5721 (C.V. 5721) Vinaròs/Castellón – Madrid Ch. (14:59) – Gijón S.C. (18:53). Circula diario.

• Circulará con marcha 5321.1 Vinaròs/Castellón – Madrid Ch. (14:59) - Gijón S.C. (18:53).

• Llegará a León A.V. donde realizará la parada comercial, invierte marcha para pasar por el cambiador de Clasificación, vuelve a invertir marcha para

continuar hasta destino pasando por la estación soterrada de León.

- Tren AVE 4161 (C.V. 4161) Madrid Ch. (16:37) – Gijón S.C. (20:18). Circula diario excepto sábados.

• Circulará con marcha 4461.1 Madrid Ch. (16:49) – Gijón S.C. (20:43).

• Llegará a León A.V. donde realizará la parada comercial, invierte marcha para pasar por el cambiador de Clasificación, vuelve a invertir marcha para

continuar hasta destino pasando por la estación soterrada de León

- Tren ALVIA 4181 (C.V. 4481) Alicante - Madrid Ch. (18:51) – Gijón S.C. (22:50). Circula diario.

• Circulará con marcha 4481.1 Alicante – Madrid Ch. (18:50) – Gijón S.C. (23:01).

• Llegará a León A.V. donde realizará la parada comercial, invierte marcha para pasar por el cambiador de Clasificación, vuelve a invertir marcha para

continuar hasta destino pasando por la estación soterrada de León

- Tren AVE 5183 (C.V. 5183) Alicante (17:43) – León (22:30). Fecha: sólo 06 de julio de 2025.

• Circulará con material S-130 y marcha 10383.2 Madrid Ch. (20:30) – León (22:38).

• A su llegada a León vías 2-4 AV y una vez bajados los viajeros, se realizará maniobra pasando por el cambiador de Clasificación y situándolo en vías

9-11 donde quedará estacionado para realizar al día siguiente tren 11392.1.

- Tren AVE 4060 (C.V. 4060) Gijón S.C. (05:58) – Madrid Ch. (09:37). Circula de lunes a viernes.

• Circulará con marcha 4360.1 Gijón S.C. (05:45) – Madrid Ch. (9:37).

• Pasará por la estación soterrada de León sin realizar parada comercial, realizará maniobra para pasar por el cambiador de clasificación de vía

convencional a vía UIC y se estaciona en León A.V. donde realizará la parada comercial.

- Tren ALVIA 4080 (C.V. 4080) Gijón S.C. (08:53) – Madrid Ch. (12:52). Circula diario excepto sábados.

• Circulará con marcha 4380.1 Gijón S.C. (08:40) – Madrid Ch. (12:52).

• Pasará por la estación soterrada de León sin realizar parada comercial, realizará maniobra para pasar por el cambiador de clasificación de vía

convencional a vía UIC y se estaciona en León A.V. donde realizará la parada comercial.

- Tren AVE 4280 (C.V. 4280) Gijón S.C. (08:53) – Madrid Ch. (12:40). Circula sábados.

• Circulará con marcha 4580.1 Gijón S.C. (08:40) – Madrid Ch. (12:40).

• Pasará por la estación soterrada de León sin realizar parada comercial, realizará maniobra para pasar por el cambiador de clasificación de vía

convencional a vía UIC y se estaciona en León A.V. donde realizará la parada comercial.

- Tren AVE 5750 (C.V. 5750) Gijón S.C. (11:09) – Madrid Ch. (15:00) – Castellón/Vinaròs. Circula diario.

• Circulará con marcha 5350.1 Gijón S.C. (10:56) – Madrid Ch. (15:00) – Castellón/ Vinaròs.

• Pasará por la estación soterrada de León sin realizar parada comercial, realizará maniobra para pasar por el cambiador de clasificación de vía convencional a vía uic y se estaciona en León AV donde realizará la parada comercial.

Tren ALVIA 4150 (C.V. 4140) Gijón S.C. (15:28) – Madrid Ch. (19:24) – Alicante. Circula diario.

• Circulará con marcha 4450.1 Gijón S.C. (15:12) – Madrid Ch. (19:22) – Alicante.

• Pasará por la estación soterrada de León sin realizar parada comercial, realizará maniobra para pasar por el cambiador de clasificación de vía

convencional a vía UIC y se estaciona en León A.V. donde realizará la parada comercial.

- Tren ALVIA 4170 (C.V. 4170) Gijón S.C. (17:07) – Madrid Ch. (21:09). Circula diario excepto sábados.

• Circulará con marcha 4470.1 Avilés (16:58) – Madrid Ch. (21:11).

• Pasará por la estación soterrada de León sin realizar parada comercial, realizará maniobra para pasar por el cambiador de clasificación de vía

convencional a vía UIC y se estaciona en León A.V. donde realizará la parada comercial.

- Tren AVLO 4190 (C.V. 4190) Gijón S.C. (18:25) – Madrid Ch. (22:25). Circula diario.

• Circulará con marcha 4490.1 Gijón S.C. (18:12) – Madrid Ch. (22:25).

• Pasará por la estación soterrada de León sin realizar parada comercial, realizará maniobra para pasar por el cambiador de clasificación de vía

convencional a vía UIC y se estaciona en León A.V. donde realizará la parada comercial.

- Tren Alvia 622 (C.V. 622) – Barcelona (09:05) – Vigo Guixar (22:51). Circula X- V -D.

• Circulará con marcha 1622.1 Barcelona (09:05) – Vigo Guixar (23:37).

• Rama Salamanca circula en cabeza desde Barcelona.

• Circula por vía convencional entre Miranda de Ebro y León.

• Desacopla de rama Salamanca en Venta de Baños (invierte composición).

• No invierte en León.

- Tren Alvia 626 (C.V. 626) – Barcelona (09:05) – A Coruña (22:24). Circula L – M – J – S.

• Circulará con marcha 1626.1 Barcelona (09:05) – A Coruña (23:07).

• Rama Salamanca circula en cabeza desde Barcelona.

• Circula por vía convencional entre Miranda de Ebro y León.

• Desacopla de rama Salamanca en Venta de Baños (invierte composición).

• No invierte en León.

- Tren Alvia 632 (C.V. 632) – Miranda (14:45) – Salamanca (18:06). Circula diario.

• Circulará con marcha 1632.1. Venta de Baños (16:35) – Salamanca (18:06)

• Desacopla de rama Vigo o A Coruña en Venta de Baños.

- Tren Alvia 630 (C.V. 621) Salamanca (12:28) – Vitoria (16:11) Diario.

• Circulará con marcha 11630.3 Salamanca (12:23) – Burgos (14:55).

• Realizará el paso por vía convencional de Burgos sin parar hasta una vez rebasada la estación y donde lo permita la infraestructura, efectuará parada

para invertir y pasar por el cambiador de Burgos para estacionarse en vía AV donde se acoplará a rama procedente de A Coruña/Vigo.

• La parada comercial en Burgos la realizará en vía AV.

- Tren Alvia 620 (C.V. 621) Vigo Guixar (07:48) – Barcelona (21:39). Circula L – J – S.

• Circulará con marcha 11620.3 Vigo Guixar (07:48) – Barcelona (21:39).

• Acopla en Burgos A.V. con rama Salamanca, saliendo ésta en cabeza.

• Salida de Burgos rama Salamanca en cabeza.

- Tren Alvia 625 (C.V. 625) A Coruña (08:12) – Barcelona (21:39) - Circula M – X – V – D.

• Circulará con marcha 11625.3 A Coruña (08:12) – Barcelona (21:39).

• Acopla en Burgos A.V. con rama Salamanca, saliendo ésta en cabeza.

• Salida de Burgos rama Salamanca en cabeza.