El alcalde de León, en Onda Cero: “Las primarias de 2020 fueron manipuladas por Cerdán para derrocarme”

Publicado por Ical León Creado: Actualizado:

El alcalde de León y secretario general de la Agrupación del PSOE de la capital leonesa, José Antonio Diez, aseguró hoy no sentirse “sorprendido” por el informe de la UCO contra el hasta hoy secretario de Organización del partido y diputado, Santos Cerdán. “No me sorprende demasiado. Sinceramente no me ha sorprendido nada, igual que lo de Ábalos o Koldo, con los que he tenido poca relación, pero sabía cómo actuaban. Con Cerdán, tuve una relación tensa y compleja”, expuso el regidor, en una entrevista realizada en el programa La Brújula, de Onda Cero, y recogida por Ical.

Diez definó este día como “triste para el partido, la política y para todo”, con una serie de “acciones”, añadió, que “dejan en entredicho ese avance que se supone que este país lleva tiempo evitando”. Sin embargo, advirtió que “ha habido muchos días de estos”.

Al alcalde leonés le llamó la atención escuchar hablar al presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, señalar que las primarias del PSOE son las “máximas garantías de limpieza”. “Las que yo sufrí en 2020 fueron manipuladas por Cerdán para intentar derrocarme. Si eso es limpieza, que venga Dios y lo vea. Lo he sufrido en primera persona. Pero la militancia de León es inteligente y sabia y pudo dar un revolcón al aparato del partido”, celebró, para entender “ahora” por qué “quitaron a Ábalos y pusieron a Cerdán, una de las manos de esta corrupción”. “Como miembro y representante activo del PSOE esto me indigna de una manera que no se puede soportar”, exclamó.

Por último, cuestionado por el papel en el que queda Pedro Sánchez, José Antonio Diez le invitó a “hacer algo que no se suele hacer, que es dar explicaciones a los militantes”. Al respecto, asumió que hoy ha hecho “declaraciones vagas y generales a la ciudadanía, porque son cargos públicos, pero aparte de a los ciudadanos, se debe dar a las bases y la militancia”. “Necesitamos una explicación clara y no derivar cuestiones a otros ámbitos, que no nos contentan, y que no nos merecemos los militantes, que llevamos muchos años defendiendo este partido. Unos pocos garbanzos negros, porque son muy poquitos, no pueden llevar al traste 140 años de partido”, comentó Diez, quien reflexionó que al ser “cargos nombrados por alguien, debe haber responsabilidades y es hora de que alguien las asuma”.